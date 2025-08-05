114 окупантів ліквідували підрозділи СБС протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 785 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема:

187 одиниць особового складу, з яких 114 – ліквідовано;

53 одиниці автомобільної техніки та 32 мотоцикли;

22 артилерійські системи, 9 одиниць бронетехніки та 1 танк.

"Крім того, знищено 22 безпілотних літальних апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–05.07) знищено/уражено 3372 цілі, з яких 817 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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