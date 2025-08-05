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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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114 окупантів ліквідували підрозділи СБС протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 785 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема:

  • 187 одиниць особового складу, з яких 114 – ліквідовано;
  • 53 одиниці автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
  • 22 артилерійські системи, 9 одиниць бронетехніки та 1 танк.

"Крім того, знищено 22 безпілотних літальних апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом серпня (01–05.07) знищено/уражено 3372 цілі, з яких 817 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

ліквідація (4302) знищення (7922) Сили безпілотних систем (183) війна в Україні (5560)


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Можете кидати лаптями, це дуже мало. А де відео, де Мадяр підриває якогось задохлика? А ось воно, на телегє.
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05.08.2025 19:47 Відповісти
Мало не мало. Але це більше ніж втрати всього СРСР в Афгані за місяць.
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05.08.2025 19:55 Відповісти
Асфальт просто не тої системи завезли
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05.08.2025 19:57 Відповісти
 
 