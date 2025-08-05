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114 оккупантов ликвидировали подразделения СБС в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 785 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности:

  • 187 единиц личного состава, из которых 114 - ликвидировано;
  • 53 единицы автомобильной техники и 32 мотоцикла;
  • 22 артиллерийские системы, 9 единиц бронетехники и 1 танк.

"Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 14 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-05.07) уничтожено/поражено 3372 цели, из которых 817 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация (3916) уничтожение (7609) Силы беспилотных систем (181) война в Украине (5523)


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Можете кидати лаптями, це дуже мало. А де відео, де Мадяр підриває якогось задохлика? А ось воно, на телегє.
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05.08.2025 19:47 Ответить
Мало не мало. Але це більше ніж втрати всього СРСР в Афгані за місяць.
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05.08.2025 19:55 Ответить
Асфальт просто не тої системи завезли
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05.08.2025 19:57 Ответить
 
 