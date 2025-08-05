114 оккупантов ликвидировали подразделения СБС в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 785 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены в частности:
- 187 единиц личного состава, из которых 114 - ликвидировано;
- 53 единицы автомобильной техники и 32 мотоцикла;
- 22 артиллерийские системы, 9 единиц бронетехники и 1 танк.
"Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 14 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-05.07) уничтожено/поражено 3372 цели, из которых 817 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
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Андрій Лавриненко
показать весь комментарий05.08.2025 19:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrew Moon
показать весь комментарий05.08.2025 19:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергій #608621
показать весь комментарий05.08.2025 19:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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