114 оккупантов ликвидировали подразделения СБС в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 785 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности:

187 единиц личного состава, из которых 114 - ликвидировано;

53 единицы автомобильной техники и 32 мотоцикла;

22 артиллерийские системы, 9 единиц бронетехники и 1 танк.

"Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 14 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-05.07) уничтожено/поражено 3372 цели, из которых 817 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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