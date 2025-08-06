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Минус 756 целей ежедневно: Мадяр показал работу Сил беспилотных систем в июле. ВИДЕО

В течение июля подразделения Группировки Сил беспилотных систем ежесуточно поражали в среднем 756 целей, в том числе 166 единиц личного состава врага. При том, что численность Группировки составляет всего 2% по отношению к общей численности ВСУ, каждого третьего оккупанта уничтожали именно эти подразделения.

Об этом говорится в отчете за месяц, который опубликовал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, передает Цензор.НЕТ.

"Из интересных цифр, заслуживающих внимания. 756 целей в среднем в сутки. 166 хробаков (червяков) ежесуточно. 2% - численность Группировки СБС относительно общей численности ВСУ. 31,8% - удельный вес всех верифицируемых детоксикаций хробачни (каждый третий). 36,3% – удельный вес всех верифицированных вражеских целей. Все подразделения Группировки Сил беспилотных систем уже месяц работают в единой системе электронного учета использованных средств и бч, результатов, планирования и анализа", - написал Мадяр.

При этом он отметил, что соотношение безвозвратных потерь личного состава Группировки относительно потерь врага составляет 1:604. А соотношение финансовых расходов – 1:100 долларов.

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По информации Мадяра, на уничтожение или поражение 23 433 целей (в т.ч. 5134 оккупантов) в июле израсходовано 29 172 FPV-дронов, 1051 "Мавиков", 530 ночных бомберов и 655 крыльев-истребителей. В общей сложности использовано более 75 000 боеприпасов.

Средний коэффициент полезного действия применения FPV-дронов составил 39,6% (11 538 результативных ударов относительно использованных 29 172 дронов). Средний показатель попаданий ночных бомберов – 60,3% (19 605 результативных попаданий), сообщил командующий.

За первые 5 дней августа подразделения Группировки Сил беспилотных систем уничтожили уже 3372 вражеских цели и 817 единиц личного состава "червей", подчеркнул Мадяр.

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Он также упомянул о причастности СБС к поражению топливной базы аэропорта в Сочи.

"Ну и сОчи, ясное дело, сОчи. Нас там нет. 14 полк СБС", - написал командующий.

Автор: 

беспилотник (4064) уничтожение (7609) Бровди Роберт Мадяр (32) Силы беспилотных систем (182)


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Мертві бджоли не гудуть, хробаки - тим паче,
Я сьогодні ще живий, а москаль не скаче.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 військовий фанк-рок
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06.08.2025 14:47 Ответить
супер..., дуже гарна статистика..., я взагалі не розумію, як можна щось планувати, втілювати, якщо не вести статистику..., вона, звичайно, нудна, суха, але ж до біса корисна...
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06.08.2025 14:50 Ответить
Проблема рашистської "елітки" операторів дроніа "Рубикон", що кошмарять "оптиволокном" логістику ЗСУ під Покровськом не вирішується.
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06.08.2025 14:55 Ответить
малюночки гарні. Я впевнений , що кацапи намалюють не гіршу статистику, на жаль...
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06.08.2025 15:16 Ответить
А ми намалюємо ще більше!
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06.08.2025 15:33 Ответить
 
 