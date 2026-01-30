Оператори дронів 67-ї ОМБр ліквідували двох російських штурмовиків-кіннотників
Російська армія продовжує дивувати абсурдними методами ведення війни. На додачу до "м’ясних штурмів" на мотоциклах та самокатах, загарбники використовують кінноту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео наслідків невдалого кінного штурму окупантів.
Попри те, що використання коней у сучасній війні здається анахронізмом, ворог намагається просочуватися малими групами через лісопосадки, розраховуючи на безшумність тварин та економію техніки.
Деталі інциденту:
Тактика ворога: Окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони верхи, використовуючи тварин для перевезення БК та особового складу.
Результат зустрічі з ЗСУ: Кінна група була вчасно виявлена та ліквідована.
Доля тварин: Як зазначають автори відео, на відміну від російських солдатів, коням пощастило більше - вони вижили, хоч і залишилися без "вершників".
Військові зазначають, що подібні спроби штурмів лише підкреслюють дефіцит легкої бронетехніки в окремих підрозділах РФ та відчайдушне бажання командування знайти будь-які засоби для прихованого просування.
"Ворожі кінні штурми - це не легенди, а реальне явище. Хоч як би абсурдно це не звучало. Вони намагаються просочуватися малими групами. Коней шкода, однак вони вижили, на відміну від русака", - йдеться у коментарі до відео кінного штурму.
До речі, коники відбігли, начебто.
Орки - то окремо ...