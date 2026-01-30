Оператори дронів 67-ї ОМБр ліквідували двох російських штурмовиків-кіннотників

Російська армія продовжує дивувати абсурдними методами ведення війни. На додачу до "м’ясних штурмів" на мотоциклах та самокатах, загарбники використовують кінноту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео наслідків невдалого кінного штурму окупантів.

Попри те, що використання коней у сучасній війні здається анахронізмом, ворог намагається просочуватися малими групами через лісопосадки, розраховуючи на безшумність тварин та економію техніки.

Дивіться: Росіяни тримають на своїх позиціях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВIДЕО

Деталі інциденту:

  • Тактика ворога: Окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони верхи, використовуючи тварин для перевезення БК та особового складу.

  • Результат зустрічі з ЗСУ: Кінна група була вчасно виявлена та ліквідована. 

  • Доля тварин: Як зазначають автори відео, на відміну від російських солдатів, коням пощастило більше - вони вижили, хоч і залишилися без "вершників".

Військові зазначають, що подібні спроби штурмів лише підкреслюють дефіцит легкої бронетехніки в окремих підрозділах РФ та відчайдушне бажання командування знайти будь-які засоби для прихованого просування.

"Ворожі кінні штурми - це не легенди, а реальне явище. Хоч як би абсурдно це не звучало. Вони намагаються просочуватися малими групами. Коней шкода, однак вони вижили, на відміну від русака", - йдеться у коментарі до відео кінного штурму.

Також дивіться: Окупант тягне на повідку вівцю у бронежилеті. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант фільмує російського військового віслюка: "Из какого подразделения, родной? В бронежилете, в каске... Красавчик". ВIДЕО

Купила мама коника
А коник без ноги
Яка чудова пісенька
Гиги гиги гиги

До речі, коники відбігли, начебто.
30.01.2026 09:52 Відповісти
Конячки втекли,орки забаранені.Це свідчить про майстерність і гуманність Сил оборони.
30.01.2026 09:55 Відповісти
Кінотник від слова кіно? Найміть якогось школяра на правку.
30.01.2026 09:56 Відповісти
Від слова - кінь.
30.01.2026 10:01 Відповісти
Щоб я робив без "експертів"-невігласів. У словнику забанили?
30.01.2026 10:30 Відповісти
Ну, куди ж мені до "інтелектуала" кінолога.
30.01.2026 13:38 Відповісти
І ніхто ж за язика не тягнув. 😁
30.01.2026 13:49 Відповісти
Посвячено памяті Бріжіт Бардо (яка померла місяць назад) - жодна тварина не постраждала !
Орки - то окремо ...
30.01.2026 10:39 Відповісти
Так в Украинских степях появились стада диких мустангов...
30.01.2026 12:29 Відповісти
російське МО винайшло спосіб мобілізовувати попаданців з 1-ої Конної армії будьонного.
30.01.2026 12:52 Відповісти
Дуже весело, як з чмобіків. Спробуйте засніженим лісом-полем пішки пройти. БК з мінометом потягати. Провізію, Пораненого, На жаль коней у москалів достатньо чого не скажеш про ЗСУ.
30.01.2026 16:24 Відповісти
Животные сдохли, но хорошо что лошади не пострадали.
30.01.2026 17:19 Відповісти
 
 