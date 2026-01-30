Операторы дронов 67-й ОМБр ликвидировали двух российских штурмовиков на лошадях
Российская армия продолжает удивлять абсурдными методами ведения войны. В дополнение к "мясным штурмам" на мотоциклах и самокатах, захватчики используют штурмовиков на лошадях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео последствий неудачного конного штурма оккупантов.
Несмотря на то, что использование лошадей в современной войне кажется анахронизмом, враг пытается проникать небольшими группами через лесопосадки, рассчитывая на бесшумность животных и экономию техники.
Детали инцидента:
Тактика врага: оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны верхом, используя животных для перевозки БК и личного состава.
Результат встречи с ВСУ: Конная группа была вовремя обнаружена и ликвидирована.
Судьба животных: Как отмечают авторы видео, в отличие от российских солдат, лошадям повезло больше - они выжили, хотя и остались без "всадников".
Военные отмечают, что подобные попытки штурмов только подчеркивают дефицит легкой бронетехники в отдельных подразделениях РФ и отчаянное желание командования найти любые средства для скрытого продвижения.
"Вражеские конные штурмы - это не легенды, а реальное явление. Как бы абсурдно это ни звучало. Они пытаются просачиваться небольшими группами. Лошадей жалко, но они выжили, в отличие от русака", - говорится в комментарии к видео конного штурма.
А коник без ноги
До речі, коники відбігли, начебто.
Орки - то окремо ...