Операторы дронов 67-й ОМБр ликвидировали двух российских штурмовиков на лошадях

Российская армия продолжает удивлять абсурдными методами ведения войны. В дополнение к "мясным штурмам" на мотоциклах и самокатах, захватчики используют штурмовиков на лошадях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео последствий неудачного конного штурма оккупантов.

Несмотря на то, что использование лошадей в современной войне кажется анахронизмом, враг пытается проникать небольшими группами через лесопосадки, рассчитывая на бесшумность животных и экономию техники.

Детали инцидента:

  • Тактика врага: оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны верхом, используя животных для перевозки БК и личного состава.

  • Результат встречи с ВСУ: Конная группа была вовремя обнаружена и ликвидирована. 

  • Судьба животных: Как отмечают авторы видео, в отличие от российских солдат, лошадям повезло больше - они выжили, хотя и остались без "всадников".

Военные отмечают, что подобные попытки штурмов только подчеркивают дефицит легкой бронетехники в отдельных подразделениях РФ и отчаянное желание командования найти любые средства для скрытого продвижения.

"Вражеские конные штурмы - это не легенды, а реальное явление. Как бы абсурдно это ни звучало. Они пытаются просачиваться небольшими группами. Лошадей жалко, но они выжили, в отличие от русака", - говорится в комментарии к видео конного штурма.

Конячки втекли,орки забаранені.Це свідчить про майстерність і гуманність Сил оборони.
30.01.2026 09:55
Від слова - кінь.
30.01.2026 10:01
Кінотник від слова кіно? Найміть якогось школяра на правку.
30.01.2026 09:56
Купила мама коника
А коник без ноги
Яка чудова пісенька
Гиги гиги гиги

До речі, коники відбігли, начебто.
30.01.2026 09:52
Щоб я робив без "експертів"-невігласів. У словнику забанили?
30.01.2026 10:30
Ну, куди ж мені до "інтелектуала" кінолога.
30.01.2026 13:38
І ніхто ж за язика не тягнув. 😁
Посвячено памяті Бріжіт Бардо (яка померла місяць назад) - жодна тварина не постраждала !
Орки - то окремо ...
30.01.2026 10:39
Орки - то окремо ...
Так в Украинских степях появились стада диких мустангов...
30.01.2026 12:29
російське МО винайшло спосіб мобілізовувати попаданців з 1-ої Конної армії будьонного.
30.01.2026 12:52
Дуже весело, як з чмобіків. Спробуйте засніженим лісом-полем пішки пройти. БК з мінометом потягати. Провізію, Пораненого, На жаль коней у москалів достатньо чого не скажеш про ЗСУ.
30.01.2026 16:24
Животные сдохли, но хорошо что лошади не пострадали.
30.01.2026 17:19
