РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 152 15

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 238 710 человек (+1310 за сутки), 11 614 танков, 36 748 артсистем, 23 969 ББМ

Втрати РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 238 710 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 238 710 (+1 310) человек
  • танков - 11 614 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 969 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 36 748 (+15) ед.
  • РСЗО - 1 631 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 289 (+1) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 234 (+555) ед.
  • крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 76 319 (+129) ед.
  • специальная техника - 4 054 (+1) ед.

Смотрите: Под Покровском дроны 155-й бригады уничтожают штурмовые группы РФ. ВИДЕО

Потери РФ на 30 января 2026 года

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Также смотрите: Артиллерия 225-го ОШБ прямым попаданием 155-мм снарядов уничтожила здание с российскими штурмовиками. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22719) Генштаб ВС (7991) ликвидация (4357) уничтожение (9752)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Минув 4363 день москальсько-української війни.
153! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та арта присуті, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 238 000 це більше так звана велика вітчизняна війна.
показать весь комментарий
30.01.2026 07:55 Ответить
+19
Оце налупили непотребу !
+ 1310 відмінусувалии
показать весь комментарий
30.01.2026 07:05 Ответить
+10
Гарні цифри. На болотах реально починають нервувати
показать весь комментарий
30.01.2026 07:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце налупили непотребу !
+ 1310 відмінусувалии
показать весь комментарий
30.01.2026 07:05 Ответить
Гарні цифри. На болотах реально починають нервувати
показать весь комментарий
30.01.2026 07:25 Ответить
Минув 4363 день москальсько-української війни.
153! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та арта присуті, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 238 000 це більше так звана велика вітчизняна війна.
показать весь комментарий
30.01.2026 07:55 Ответить
може 1 світова втрати русіш імпайр? подумай
показать весь комментарий
30.01.2026 09:25 Ответить
Дякую! Дуже Вам рада! 💛💙
показать весь комментарий
30.01.2026 09:41 Ответить
Долго вас не было, переживал. Цифры не совсем понял - потери русских ВОВ так называемой? Да вроде по всем данным гораздо больше, недоработка!
показать весь комментарий
30.01.2026 10:37 Ответить
Дякую, в полях, нема стабільного доступу до інету. По цифрах так, херню споров, хотів написати про кількість днів )
показать весь комментарий
31.01.2026 13:21 Ответить
https://x.com/i/status/2008050856189690087 @ "... Там нет меня, Где пароход..."
показать весь комментарий
30.01.2026 08:08 Ответить
В Генштабі вирішили надолужити кількість "списаних" орків...
показать весь комментарий
30.01.2026 08:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
30.01.2026 08:26 Ответить
Вчора трохи більше 600, сьогодні 1300. В середньому біля тисячі. Треба 1600. Недобираємо. Все одне дякуємо!
показать весь комментарий
30.01.2026 08:26 Ответить
50 000 / 30 = 1666,66666666666...
показать весь комментарий
30.01.2026 08:41 Ответить
Хорошо мяса накосили !
показать весь комментарий
30.01.2026 08:55 Ответить
Інформація про верифіковані втрати офіцерського складу рашистських військ від https://x.com/i/status/2016800126795239797 укладача за останні два тижні:

@ (мова оригіналу):

📦 успешно демобилизированы:

- майор Джумагалиев Радик;
- майор Терехов Дмитрий;
- старший лейтенант Степанов Валерий;
- старший лейтенант Морозов Лев;
- лейтенант Россихин Роман;
- младший лейтенант Милиенко Никита;

- майор Киндюхин Василий;
- капитан мусор дЫнЫрЫ Черепнина Виктория;
- старший лейтенант Вербицкий Анатолий;
- лейтенант Даржаев Чингис
- лейтенант Журба Александр;
- младший лейтенант Шэнь Дмитрий;

- капитан 3 ранга Роман Васенев;
- капитан Манджиев Дорджи;
- капитан Пинигин Павел;
- капитан Игнатьев Александр;
- капитан Свиридов Семен;
- капитан Стрельцов Александр;

- подполковник Матери Валерий;
- майор Шутов Дмитрий;
- майор Лис Алексей;
- майор Лобанев Андрей;
- майор Салацинский Евгений;
- майор Предыбайло Дмитрий;

- полковник Селимов Эрик Анверович;
- полковник мусор Панюшкин Леонид;
- подполковник Журавлев Андрей;
- подполковник Малышев Олег;
- подполковник Юркин Руслан;
- майор Хромов Дмитрий.

Смерть ворогам 🔥
показать весь комментарий
30.01.2026 10:02 Ответить
 
 