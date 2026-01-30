Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 238 710 человек (+1310 за сутки), 11 614 танков, 36 748 артсистем, 23 969 ББМ
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 238 710 (+1 310) человек
- танков - 11 614 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 23 969 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 36 748 (+15) ед.
- РСЗО - 1 631 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 289 (+1) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 234 (+555) ед.
- крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 76 319 (+129) ед.
- специальная техника - 4 054 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
+ 1310 відмінусувалии
153! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та арта присуті, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 238 000 це більше так звана велика вітчизняна війна.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор Джумагалиев Радик;
- майор Терехов Дмитрий;
- старший лейтенант Степанов Валерий;
- старший лейтенант Морозов Лев;
- лейтенант Россихин Роман;
- младший лейтенант Милиенко Никита;
- майор Киндюхин Василий;
- капитан мусор дЫнЫрЫ Черепнина Виктория;
- старший лейтенант Вербицкий Анатолий;
- лейтенант Даржаев Чингис
- лейтенант Журба Александр;
- младший лейтенант Шэнь Дмитрий;
- капитан 3 ранга Роман Васенев;
- капитан Манджиев Дорджи;
- капитан Пинигин Павел;
- капитан Игнатьев Александр;
- капитан Свиридов Семен;
- капитан Стрельцов Александр;
- подполковник Матери Валерий;
- майор Шутов Дмитрий;
- майор Лис Алексей;
- майор Лобанев Андрей;
- майор Салацинский Евгений;
- майор Предыбайло Дмитрий;
- полковник Селимов Эрик Анверович;
- полковник мусор Панюшкин Леонид;
- подполковник Журавлев Андрей;
- подполковник Малышев Олег;
- подполковник Юркин Руслан;
- майор Хромов Дмитрий.
Смерть ворогам 🔥