Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 238 710 человек (+1310 за сутки), 11 614 танков, 36 748 артсистем, 23 969 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 238 710 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 238 710 (+1 310) человек

танков - 11 614 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 23 969 (+4) ед.

артиллерийских систем - 36 748 (+15) ед.

РСЗО - 1 631 (+2) ед.

средства ПВО - 1 289 (+1) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 234 (+555) ед.

крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 76 319 (+129) ед.

специальная техника - 4 054 (+1) ед.

Смотрите: Под Покровском дроны 155-й бригады уничтожают штурмовые группы РФ. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Также смотрите: Артиллерия 225-го ОШБ прямым попаданием 155-мм снарядов уничтожила здание с российскими штурмовиками. ВИДЕО