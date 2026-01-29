Под Покровском дроны 155-й бригады уничтожают штурмовые группы РФ
На Покровском направлении украинские военные продолжают уничтожать штурмовые группы противника и сдерживать его продвижение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.
Бойцы обнаруживают единичных оккупантов и небольшие группы РФ. Противник пытается прорваться в сторону украинских позиций.
Работа дронов на Покровском направлении
В боевой работе задействована рота беспилотных авиационных комплексов третьего механизированного батальона. Подразделение считается одним из самых результативных на направлении.
Операторы дронов уничтожают живую силу и технику противника. Это позволяет уменьшить давление на украинскую пехоту.
В бригаде отметили: "Работа против вражеских штурмовиков — это защита наших пехотинцев от ежедневных атак".
На обнародованном видео видны попытки оккупантов бежать. Часть из них пытается спрятаться от украинских дронов.
- Ранее мы сообщали, что артиллерия 225-го ОШБ прямым попаданием 155-мм снарядов уничтожила здание с российскими штурмовиками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль