Под Покровском дроны 155-й бригады уничтожают штурмовые группы РФ

На Покровском направлении украинские военные продолжают уничтожать штурмовые группы противника и сдерживать его продвижение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

Бойцы обнаруживают единичных оккупантов и небольшие группы РФ. Противник пытается прорваться в сторону украинских позиций.

Работа дронов на Покровском направлении

В боевой работе задействована рота беспилотных авиационных комплексов третьего механизированного батальона. Подразделение считается одним из самых результативных на направлении.

Операторы дронов уничтожают живую силу и технику противника. Это позволяет уменьшить давление на украинскую пехоту.

В бригаде отметили: "Работа против вражеских штурмовиков — это защита наших пехотинцев от ежедневных атак".

На обнародованном видео видны попытки оккупантов бежать. Часть из них пытается спрятаться от украинских дронов.

Ранее мы сообщали, что артиллерия 225-го ОШБ прямым попаданием 155-мм снарядов уничтожила здание с российскими штурмовиками.

