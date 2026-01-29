Север Покровска под контролем ВСУ, в Мирнограде продолжается оборона – ГВ "Схід"

Подразделения группировки войск "Схід" продолжают активные боевые действия на нескольких направлениях Донецкой области, сдерживая наступление российских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники ведут активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации – контролируют северную часть Покровска, в Мирнограде держат оборонительные рубежи, на краматорском направлении удерживают район Орехово-Василевки. Информация о захвате этого населенного пункта не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ГВ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бои за Покровск и Мирноград

По данным военных, украинские подразделения контролируют северную часть Покровска и ведут действия в городской застройке. В Мирнограде защитники удерживают оборонительные рубежи и уничтожают противника на окраинах.

За прошедшие сутки на покровском направлении отражены 22 штурма возле семи населенных пунктов. Ликвидированы десятки оккупантов и уничтожено большое количество вражеских дронов.

В пресс-службе отмечают: "Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника".

Логистика в районе остается сложной. В то же время военные расширяют коридоры снабжения в Мирноград.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 109 боевых столкновений, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

Славянское и краматорское направления

На славянском направлении Силы обороны остановили шесть попыток продвижения врага. Наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Дроновки.

Противник накапливает ресурсы для штурмов. По местам сосредоточения оккупантов наносятся точечные удары. В частности, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Акация".

На Краматорском направлении украинские войска удерживают определенные позиции. Информация о захвате Орехово-Васильевки не подтверждается.

Сложной остается обстановка и на константиновском направлении. Защитники сдерживают атаки превосходящих сил противника.

Всего в зоне ответственности ГВ "Схід" за сутки уничтожены 252 оккупанта. Также поражены десятки пунктов управления вражеских БПЛА.

Ранее в Генштабе заявили, что с начала суток среды, 28 января, на фронте произошло 109 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты развернули свою артиллерию и штабы в Мирнограде, - СМИ