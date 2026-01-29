Північ Покровська під контролем ЗСУ, у Мирнограді триває оборона – УВ "Схід"

Підрозділи угрупування військ "Схід" продовжують активні бойові дії на кількох напрямках Донеччини, стримуючи наступ російських сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники ведуть активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації – контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі, на краматорському напрямку утримують район Оріхово-Василівки. Інформація про захоплення цього населеного пункту не відповідає дійсності, повідомила пресслужба УВ.

Бої за Покровськ і Мирноград

За даними військових, українські підрозділи контролюють північну частину Покровська та ведуть дії у міській забудові. У Мирнограді захисники утримують оборонні рубежі та знищують противника на околицях.

За минулу добу на покровському напрямку відбито 22 штурми біля семи населених пунктів. Ліквідовано десятки окупантів і знищено велику кількість ворожих дронів.

У пресслужбі наголошують: "Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника".

Логістика в районі залишається складною. Водночас військові розширюють коридори постачання до Мирнограда.

Слов’янський і краматорський напрямки

На слов’янському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб просування ворога. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Дронівки.

Противник накопичує ресурси для штурмів. По місцях зосередження окупантів завдаються точкові удари. Зокрема, знищено самохідну артилерійську установку "Акація".

На краматорському напрямку українські війська утримують визначені позиції. Інформація про захоплення Оріхово-Василівки не підтверджується.

Складною залишається обстановка і на костянтинівському напрямку. Захисники стримують атаки переважаючих сил противника.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" за добу знищено 252 окупанти. Також уражено десятки пунктів управління ворожих БпЛА.

Раніше у Генштабі заявили, що від початку доби середи, 28 січня, на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

