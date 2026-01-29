Бойові дії на Покровському напрямку
Рашисти розгорнули свою артилерію та штаби в Мирнограді, - ЗМІ

Що відомо про ситуацію в Мирнограді? Військовий розповів

Російські окупанти майже повністю контролюють Мирноград на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УП повідомив офіцер-морпіх, який  працює на напрямку.

Подробиці

Зазначається, що наразі бої йдуть на півночі Мирнограда - у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого.

"В іншій частині міста (центр, південь. - Ред.) вже їхня арта, техніка, пілоти – все, що хочете. Накопичення йде серйозне. Найближчим часом очікуємо механізованих штурмів з боку противника.

По штабах – вони переміщують свої штаби з Новогродівки в Мирноград. Також у Мирнограді вже є комендатура (російська. - Ред.), ми бачили, як цивільних з пожитками виводять під супроводом конвою", - розповів військовий.

За його словами, Сили оборони відтягуються, переміщуються, піхота намагається тримати виходи з Мирнограда.

"Тепер наша задача – не випустити їх з міста", - додав він.

Видання пише, що оборону північної частини Мирнограда практично унеможливлює контроль противника над небом - як авіацією, так і дронами. Усі шляхи заходу і місто давно перебувають у "сірій зоні". Наказу на вихід з міста не було.

Хммм.....
А як же кіл зона?
Ми не бачимо, та не знаємо, де підарські штаби та артилерія?
29.01.2026 08:48 Відповісти
Немає чим.
29.01.2026 10:29 Відповісти
???????????????????????????????
29.01.2026 08:48 Відповісти
Сірському з Хвьодоровим передайте ці розвіддані, бо ці два козаки люльку курять і думи співають , поки той гонець доскаче чи голуб зі звісткою долетить.
29.01.2026 09:52 Відповісти
Козаки потрібно або в лапках писати, або через і та я - кізяки.
29.01.2026 14:45 Відповісти
 
 