Рашисти розгорнули свою артилерію та штаби в Мирнограді, - ЗМІ
Російські окупанти майже повністю контролюють Мирноград на Донеччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це УП повідомив офіцер-морпіх, який працює на напрямку.
Подробиці
Зазначається, що наразі бої йдуть на півночі Мирнограда - у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого.
"В іншій частині міста (центр, південь. - Ред.) вже їхня арта, техніка, пілоти – все, що хочете. Накопичення йде серйозне. Найближчим часом очікуємо механізованих штурмів з боку противника.
По штабах – вони переміщують свої штаби з Новогродівки в Мирноград. Також у Мирнограді вже є комендатура (російська. - Ред.), ми бачили, як цивільних з пожитками виводять під супроводом конвою", - розповів військовий.
За його словами, Сили оборони відтягуються, переміщуються, піхота намагається тримати виходи з Мирнограда.
"Тепер наша задача – не випустити їх з міста", - додав він.
Видання пише, що оборону північної частини Мирнограда практично унеможливлює контроль противника над небом - як авіацією, так і дронами. Усі шляхи заходу і місто давно перебувають у "сірій зоні". Наказу на вихід з міста не було.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як же кіл зона?
Ми не бачимо, та не знаємо, де підарські штаби та артилерія?