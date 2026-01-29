Новости Боевые действия на Покровском направлении
Рашисты развернули свою артиллерию и штабы в Мирнограде, - СМИ

Что известно о ситуации в Мирнограде? Военный рассказал

Российские оккупанты почти полностью контролируют Мирноград в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщил офицер-морпех, который работает в этом направлении.

Подробности

Отмечается, что в настоящее время бои идут на севере Мирнограда - в районе железнодорожного депо, и на севере соседнего села Светлого.

Что известно о ситуации в Мирнограде?

"В другой части города (центр, юг. - Ред.) уже их арта, техника, пилоты - все, что хотите. Накопление идет серьезное. В ближайшее время ожидаем механизированных штурмов со стороны противника.

По штабам – они перемещают свои штабы из Новогродовки в Мирноград. Также в Мирнограде уже есть комендатура (российская. – Ред.), мы видели, как гражданских с пожитками выводят под сопровождением конвоя", – рассказал военный.

По его словам, Силы обороны оттягиваются, перемещаются, пехота пытается удерживать выходы из Мирнограда.

"Теперь наша задача - не выпустить их из города", - добавил он.

Издание пишет, что оборону северной части Мирнограда практически делает невозможным контроль противника над небом - как авиацией, так и дронами. Все пути запада и город давно находятся в "серой зоне". Приказа на выход из города не было.

боевые действия Мирноград
Хммм.....
А як же кіл зона?
Ми не бачимо, та не знаємо, де підарські штаби та артилерія?
29.01.2026 08:48 Ответить
Немає чим.
29.01.2026 10:29 Ответить
???????????????????????????????
29.01.2026 08:48 Ответить
Сірському з Хвьодоровим передайте ці розвіддані, бо ці два козаки люльку курять і думи співають , поки той гонець доскаче чи голуб зі звісткою долетить.
29.01.2026 09:52 Ответить
Козаки потрібно або в лапках писати, або через і та я - кізяки.
29.01.2026 14:45 Ответить
 
 