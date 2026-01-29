Рашисты развернули свою артиллерию и штабы в Мирнограде, - СМИ
Российские оккупанты почти полностью контролируют Мирноград в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщил офицер-морпех, который работает в этом направлении.
Подробности
Отмечается, что в настоящее время бои идут на севере Мирнограда - в районе железнодорожного депо, и на севере соседнего села Светлого.
"В другой части города (центр, юг. - Ред.) уже их арта, техника, пилоты - все, что хотите. Накопление идет серьезное. В ближайшее время ожидаем механизированных штурмов со стороны противника.
По штабам – они перемещают свои штабы из Новогродовки в Мирноград. Также в Мирнограде уже есть комендатура (российская. – Ред.), мы видели, как гражданских с пожитками выводят под сопровождением конвоя", – рассказал военный.
По его словам, Силы обороны оттягиваются, перемещаются, пехота пытается удерживать выходы из Мирнограда.
"Теперь наша задача - не выпустить их из города", - добавил он.
Издание пишет, что оборону северной части Мирнограда практически делает невозможным контроль противника над небом - как авиацией, так и дронами. Все пути запада и город давно находятся в "серой зоне". Приказа на выход из города не было.
А як же кіл зона?
Ми не бачимо, та не знаємо, де підарські штаби та артилерія?