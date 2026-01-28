На фронте произошло 109 боевых столкновений, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

С начала суток среды, 28 января, на фронте произошло 109 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 63 авиационных удара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4523 дрона-камикадзе и осуществил 2912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг 14 раз атаковал позиции наших защитников и осуществил 74 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, три из которых из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, и в сторону Обуховки, Зеленого, Волчанских Хуторов, Колодязного и Кутьковки. Украинские подразделения отбили 13 атак .

. Две атаки сегодня отражали украинские защитники в сторону Радьковки и Песчаного на Купянском направлении.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районе Мирного и в направлениях Лимана, Дробышево и Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться в районах Ямполя, Свято-Покровского и в сторону Рай-Александровки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Плещиевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 45 оккупантов и ранили 25.

Также уничтожили:

47 беспилотных летательных аппаратов,

одно укрытие личного состава,

два склада боеприпасов,

десять единиц автомобильного и одна единица специального транспорта,

один квадроцикл и одну пушку.

А также поражены три единицы автомобильной и одна единица специальной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили одну атаку оккупантов в сторону Егоровки. Вражескому авиаудару подверглась Гавриловка.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов в районе Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка, Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

