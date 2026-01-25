На фронте произошло 129 боевых столкновений, больше всего враг давит на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 25 января, на фронте произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4983 дрона-камикадзе и осуществил 2782 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили одну атаку противника, враг нанес два авиаудара, применив три управляемые авиабомбы, и осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилепка, Старица и в сторону Избицкого. Украинские подразделения отразили восемь атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Шесть атак отразили украинские защитники в сторону Песчаного и Петропавловки на Купянском направлении.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Сергиевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одна атака была остановлена на Краматорском направлении - в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 52 оккупанта и ранили 36. Уничтожены:

25 беспилотных летательных аппаратов,

две единицы автомобильного транспорта;

наземный роботизированный комплекс.

Также поражено восемь единиц автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов – в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Плавней и Степового.

На Приднепровском направлении вражеская атака закончилась безрезультатно.

