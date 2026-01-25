66 боевых столкновелений произошло на фронте. Больше всего атак фиксируется на Покровском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. В частности, 24 раза враг пытался продвинуться к украинским позициям на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 25 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

Карповичи, Железный Мост, Леоновка Черниговской области;

Белая Береза, Кучеровка, Рогизное, Волфино, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Безсаловка, Бачевск Сумской области.

Кроме того, авиаудару подвергся населенный пункт Кучеровка на Сумщине.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил одну попытку наступления, а также нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, также осуществил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилепка, Старица и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Песчаного и Петропавловки, в целом на данном направлении произошло четыре боестолкновения, одно из которых продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять атак захватчиков в районах населенных пунктов Сергиевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное. Одно боевое столкновеление на данный момент продолжается.

По данным Генштаба, на Славянском направлении на данный момент боевых столкновений не фиксировалось.

На Краматорском направлении идет бой в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении сегодня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили девять атак оккупантов, в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленое, Рождественка, Новое Поле и Зорница.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и Степового. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.