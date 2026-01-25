66 боевых столкновелений произошло на фронте. Больше всего атак фиксируется на Покровском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. В частности, 24 раза враг пытался продвинуться к украинским позициям на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 25 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:
- Карповичи, Железный Мост, Леоновка Черниговской области;
- Белая Береза, Кучеровка, Рогизное, Волфино, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Безсаловка, Бачевск Сумской области.
Кроме того, авиаудару подвергся населенный пункт Кучеровка на Сумщине.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил одну попытку наступления, а также нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, также осуществил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилепка, Старица и в сторону Избицкого.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Песчаного и Петропавловки, в целом на данном направлении произошло четыре боестолкновения, одно из которых продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять атак захватчиков в районах населенных пунктов Сергиевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное. Одно боевое столкновеление на данный момент продолжается.
По данным Генштаба, на Славянском направлении на данный момент боевых столкновений не фиксировалось.
На Краматорском направлении идет бой в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.
На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки. Одна атака продолжается до сих пор.
На Покровском направлении сегодня противник 24 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки.
На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили девять атак оккупантов, в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленое, Рождественка, Новое Поле и Зорница.
На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и Степового. Бой продолжается.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль