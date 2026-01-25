66 боєзіткнень відбулося на фронті. Найбільше атак фіксується на Покровському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Зокрема, 24 рази ворог намагався просунутися до українських позицій на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 25 січня, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів:

Карповичі, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області;

Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Студенок, Бруски, Будки, Гаврилова Слобода, Безсалівка, Бачівськ Сумської області.

Крім того авіаудару зазнав населений пункт Кучерівка Сумської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ прагне прорвати кордон на Харківщині, щоб створити "буферну зону", - Трегубов

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, а також завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, також здійснив 45 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Піщаного та Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось чотири боєзіткнення, одне з яких наразі триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Квартал за кварталом: бригада "Хартія" проводить зачистку Куп’янська від окупантів. ВIДЕО

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. Одне боєзіткнення на цей час триває.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку на цей час боєзіткнень не фіксувалося.

На Краматорському напрямку точиться бій в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки. Одна атака досі триває.

Читайте також: Росія посилює Оріхівський напрямок підрозділами десантників, - Сили оборони півдня

На Покровському напрямку сьогодні противник 24 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелене, Різдвянка, Нове Поле та Зірниця.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів та Степового. Точиться бій.

Також читайте: "Це як гра в "бий крота": воїни "Хартії" розповіли про бої з рашистами в Куп’янську, - WP

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.