Росія посилює Оріхівський напрямок підрозділами десантників, - Сили оборони півдня

Російське командування здійснює перегрупування сил на півдні України, перекидаючи повітряно-десантні підрозділи з Придніпровського та Херсонського напрямків на Оріхівський. Мета — зберегти темп і інтенсивність штурмових дій, попри значні втрати особового складу.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Поки що триває це перекидання (російських десантних підрозділів - ред.) на Оріхівський напрямок, зокрема з Придніпровського чи Херсонського напрямку противник зараз перекидає підрозділи 299-го, 219-го повітряно-десантних полків на ці напрямки для того, щоб підтримати інтенсивність і темп своїх штурмових дій", - зазначив Волошин.

Також, за словами речника, у зворотному напрямку ворог відводить підрозділи, які зазнали значних втрат.

"У зворотному напрямку він перекидає ті підрозділи, які ми вже дуже добре "пошарпали", ті, котрі будуть там стояти на відновленні", - сказав Волошин.

Він також висловив сподівання на подальше ураження сил противника.

"Ну, сподіваємось, що ми й ці підрозділи також "пошарпаємо" і знищимо їх усіх", - підсумував речник.