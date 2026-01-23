Новости Боевые действия на Ореховском направлении
Россия усиливает Ореховское направление подразделениями десантников, - Силы обороны юга

Какова ситуация на фронте и где продолжаются бои? Сводка Генштаба

Российское командование осуществляет перегруппировку сил на юге Украины, перебрасывая воздушно-десантные подразделения с Приднепровского и Херсонского направлений на Ореховское. Цель — сохранить темп и интенсивность штурмовых действий, несмотря на значительные потери личного состава.

Об этом в телеефире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока продолжается эта переброска (российских десантных подразделений — ред.) на Ореховское направление, в частности с Приднепровского или Херсонского направления противник сейчас перебрасывает подразделения 299-го, 219-го воздушно-десантных полков на эти направления для того, чтобы поддержать интенсивность и темп своих штурмовых действий", - отметил Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 59 боестолкновений на фронте на данный момент: наиболее активно враг атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Также, по словам спикера, в обратном направлении враг отводит подразделения, которые понесли значительные потери.

"В обратном направлении он перебрасывает те подразделения, которые мы уже очень хорошо "потрепали", те, которые будут там стоять на восстановлении", - сказал Волошин.

Он также выразил надежду на дальнейшее поражение сил противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ за сутки сбросила рекордное количество КАБов на юге - 106 ударов, - Силы обороны

"Ну, надеемся, что мы и эти подразделения также "потрепаем" и уничтожим их всех", - подытожил спикер.

речник владік!
нікому більше!
23.01.2026 17:36 Ответить
Досить вже дрочити на тих "десантників". В тих бандформуваннях вже давно немає тих, хто знає з якого боку ранець з парашутом надягати.
23.01.2026 17:37 Ответить
Не "десантниками", а озброєним бидлом. Там ніколи не було військових - лише дегенерати у бомж-лахмітті, яке вони називають "формою".
23.01.2026 18:09 Ответить
 
 