Россия усиливает Ореховское направление подразделениями десантников, - Силы обороны юга

Российское командование осуществляет перегруппировку сил на юге Украины, перебрасывая воздушно-десантные подразделения с Приднепровского и Херсонского направлений на Ореховское. Цель — сохранить темп и интенсивность штурмовых действий, несмотря на значительные потери личного состава.

Об этом в телеефире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока продолжается эта переброска (российских десантных подразделений — ред.) на Ореховское направление, в частности с Приднепровского или Херсонского направления противник сейчас перебрасывает подразделения 299-го, 219-го воздушно-десантных полков на эти направления для того, чтобы поддержать интенсивность и темп своих штурмовых действий", - отметил Волошин.

Также, по словам спикера, в обратном направлении враг отводит подразделения, которые понесли значительные потери.

"В обратном направлении он перебрасывает те подразделения, которые мы уже очень хорошо "потрепали", те, которые будут там стоять на восстановлении", - сказал Волошин.

Он также выразил надежду на дальнейшее поражение сил противника.

"Ну, надеемся, что мы и эти подразделения также "потрепаем" и уничтожим их всех", - подытожил спикер.