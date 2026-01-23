59 боестолкновений на фронте на данный момент: наиболее активно враг атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 59.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 23 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Кучеровка, Рыжевка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые бомбы, и осуществил 27 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Нестерное и Сонино. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

Читайте: "Это как игра в "бей крота": воины "Хартии" рассказали о боях с рашистами в Купянске, - WP

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 22 попытки врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки. Три боевых столкновения продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский МиГ-29МУ1 авиабомбой разнес базу оккупантов на севере. ВИДЕО

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районах Солодкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Под вражескими авиаударами оказались Воздвижовка, Долинка, Железнодорожное.

На Ореховском направлении наши защитники отражают атаку противника в сторону Павловки. Враг нанес авиаудар по Верхней Терсе.

На Приднепровском направлении оккупант наступательных действий не проводил.

Смотрите также: В течение суток бойцы 132-го батальона продвинулись на 900 метров на Покровском направлении. ВИДЕО