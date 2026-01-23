59 боєзіткнень на фронті на цей час: найактивніше ворог атакує на Покровському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 59.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 23 січня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Кучерівка, Рижівка Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши дві керовані бомби та здійснив 27 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва, два боєзіткнення досі триває.
На Слов’янському та Краматорському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 22 спроби ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки. Три боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне.
- На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у бік Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.
- На Придніпровському напрямку окупант наступальних дій не проводив.
