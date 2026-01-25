На фронті відбулося 129 боєзіткнень, найбільше ворог тисне на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби неділі, 25 січня, на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог завдав двох авіаударів, застосувавши три керовані авіабомби, та здійснив 69 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Обстановка на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.
- Шість атак відбили українські захисники у бік Піщаного та Петропавлівки на Куп’янському напрямку.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.
Одну атаку зупинено на Краматорському напрямку – в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки і Софіївки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки. У деяких локаціях бої досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 52 окупанти та поранили 36. Знищили:
- 25 безпілотних літальних апаратів,
- дві одиниці автомобільного транспорту;
- наземний роботизований комплекс.
Також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника.
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого і Прилук.
- На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Плавнів та Степового.
- На Придніпровському напрямку ворожа атака закінчилась безрезультатно.
На південно-східній околиці Костянтинівки та у південно-східній частині міста продовжуються активні бойові дії. Противник малими групами штурмує міську житлову забудову та опорні пункти.
Між Костянтинівкою та Клебан-Бикським водосховищем розширено сіру зону, ворожа піхота атакує широким фронтом з метою пробити пролом в обороні ЗСУ та посилити тиск на місто з півдня. Також російська піхота активно штурмує опорні пункти на північ від Яблунівки.
Для росії Костянтинівка стане однією з найголовніших цілей у 2026 році.
На Слов'янському напрямку противник закріпився в східній частині Васюківки і вирівняв ЛБС, таким чином посиливши тиск на частину населеного пункту, що залишилася, і в напрямку Хромівки з боку Пазеного. Крім того, ворожа піхота продовжує накати у напрямку Міньківки."
╬
Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним і в землі
не гнеться! Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну
молодий козаче, Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю -
знов до війська стану! Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули
як гуляють шаблі гайдамацькі! Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.
Атакуйте ж, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)