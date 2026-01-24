61 бойове зіткнення на цей час: РФ нарощує атаки на сході та півдні України, - Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 61.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 24 січня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів, зокрема Клюси, Грем'яч, Хрінівка, Карповичі Чернігівської області; Кучерівка, Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Гаврилова Слобода, Зарічне, Будки, Соснівка Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані бомби та здійснив 51 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, ворог атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників - атакував у бік Піщаного.

Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали атаку противника у районі Званівки, бій ще триває.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили штурм у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали вісім спроб ворога вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили три штурмові дії ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. Під ворожими авіаударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

