61 боевое столкновеление на данный момент: РФ наращивает атаки на востоке и юге Украины, - Генштаб

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 61.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 24 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов, в частности - Клюсы, Гремяч, Хреновка, Карповичи Черниговской области; Кучеровка, Рыжевка, Рогизное, Искрисковщина, Гаврилова Слобода, Заречное, Будки, Сосновка Сумской области.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 233 020 человек (+930 за сутки), 11 603 танка, 36 580 артсистем, 23 949 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемые бомбы, и осуществил 51 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боевых столкновения, враг атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников - атаковал в сторону Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Читайте также: Нефтебаза "Пензанефтепродукт" поражена в России, - Генштаб ВСУ

На Славянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Звановки, бой еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении наши защитники отбили восемь попыток врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка. На некоторых локациях боевые столкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

Читайте: Россия усиливает Ореховское направление подразделениями десантников, - Силы обороны юга

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор 12 раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Гуляйполя, Мирного и в направлении Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализнычного. Под вражескими авиаударами оказались Зирныця, Любицкое, Воздвижовка, Зализнычное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Плавней.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

Читайте: Сырский о новой философии поражения в ВСУ: Вместо массированного огня переходим к точечному уничтожению целей