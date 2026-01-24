61 боевое столкновеление на данный момент: РФ наращивает атаки на востоке и юге Украины, - Генштаб
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 61.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 24 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов, в частности - Клюсы, Гремяч, Хреновка, Карповичи Черниговской области; Кучеровка, Рыжевка, Рогизное, Искрисковщина, Гаврилова Слобода, Заречное, Будки, Сосновка Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемые бомбы, и осуществил 51 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боевых столкновения, враг атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка. Одно боевое столкновеление продолжается.
- На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников - атаковал в сторону Песчаного.
Бои на востоке
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Звановки, бой еще продолжается.
На Краматорском направлении украинские подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.
На Константиновском направлении наши защитники отбили восемь попыток врага вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка. На некоторых локациях боевые столкновения продолжаются.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении агрессор 12 раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Гуляйполя, Мирного и в направлении Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализнычного. Под вражескими авиаударами оказались Зирныця, Любицкое, Воздвижовка, Зализнычное, Верхняя Терса.
На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Плавней.
На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.
