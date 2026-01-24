Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 233 020 человек (+930 за сутки), 11 603 танка, 36 580 артсистем, 23 949 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 233 020 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 233 020 (+930) человек

танков - 11 603 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 949 (+3) ед.

артиллерийских систем - 36 580 (+31) ед.

РСЗО - 1 623 (+0) ед.

средства ПВО - 1 283 (+1) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 114 049 (+772) ед.

крылатые ракеты - 4 190 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 75 644 (+88) ед.

специальная техника - 4 050 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

