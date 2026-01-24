Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 233 020 осіб (+930 за добу), 11 603 танки, 36 580 артсистем, 23 949 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 233 020 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 233 020 (+930) осіб
- танків - 11 603 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 23 949 (+3) од.
- артилерійських систем - 36 580 (+31) од.
- РСЗВ - 1 623 (+0) од.
- засоби ППО - 1 283 (+1) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 114 049 (+772) од.
- крилаті ракети - 4 190 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 75 644 (+88) од.
- спеціальна техніка - 4 050 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
