На фронте зафиксировано 49 боестолкновений: Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 27 января 2026 года на линии боевого столкновения зафиксировано 49 боевых столкновений. Российские войска наносят артиллерийские и авиационные удары по приграничным регионам и пытаются вести наступательные действия на ряде направлений, в частности на Покровском и Гуляйпольском.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Лесковщина Черниговской области; Белая Береза, Кучеровка, Рогизное, Волфино, Будки, Безсаловка, Рыжевка, Искрисковщина, Середина-Буда, Толстодубово, Стукаловка Сумской области. Авиаудар подвергся населенный пункт Волфино Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Прилепка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг пытался наступать в сторону Купянска, в целом на данном направлении произошло одно боестолкновение.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков в районе населенного пункта Дробышево.

На Славянском направлении произошло одно боестолкновение в направлении населенного пункта Платоновка.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещиевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении сегодня противник 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришино. Одно боевое столкновеление на данный момент продолжается.

На Александровском направлении агрессор атаковал два раза в районах населенных пунктов Вербовое и Злагода.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого. Две атаки продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализнычное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней. Авиаудары подверглись населенные пункты Одаровка, Желтая Круча и Таврическое.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

В Генштабе отметили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.