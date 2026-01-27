Враг продвигается в Орехово-Васильевке, есть много фиксаций пехоты РФ, - DeepState
Российские войска продвигаются в Орехово-Васильевке на Донецкой области. Выявлено много фиксаций пехоты РФ в населенном пункте и его окрестностях.
Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"За последнее время было обнаружено много фиксаций кацапской пехоты в населенном пункте и его окрестностях, что дополнительно подтверждает информацию об оккупации села и в целом активизации противника в данном районе", - говорится в сообщении.
В данное вреьмя DeepState проверяют информацию о пребывании российских войск и оккупации соседнего населенного пункта Миньковка.
Там отметили, что видели опровержение от Сил обороны.
"Для нас подобная ситуация - не новость", - подытожили в DeepState.
Что предшествовало?
- Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвинулся вблизи Орехово-Василевки в Донецкой области.
- В то же время Силы обороны опровергли информацию о полной оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области.
