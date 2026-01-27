Враг продвигается в Орехово-Васильевке, есть много фиксаций пехоты РФ, - DeepState

Российские войска продвигаются в Орехово-Васильевке на Донецкой области. Выявлено много фиксаций пехоты РФ в населенном пункте и его окрестностях.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"За последнее время было обнаружено много фиксаций кацапской пехоты в населенном пункте и его окрестностях, что дополнительно подтверждает информацию об оккупации села и в целом активизации противника в данном районе", - говорится в сообщении.

В данное вреьмя DeepState проверяют информацию о пребывании российских войск и оккупации соседнего населенного пункта Миньковка.

Там отметили, что видели опровержение от Сил обороны.

"Для нас подобная ситуация - не новость", - подытожили в DeepState.

Что предшествовало?

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвинулся вблизи Орехово-Василевки в Донецкой области.

В то же время Силы обороны опровергли информацию о полной оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области.

