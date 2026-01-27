Враг продвигается в Орехово-Васильевке, есть много фиксаций пехоты РФ, - DeepState

Российские войска продвигаются в Орехово-Васильевке на Донецкой области. Выявлено много фиксаций пехоты РФ в населенном пункте и его окрестностях.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"За последнее время было обнаружено много фиксаций кацапской пехоты в населенном пункте и его окрестностях, что дополнительно подтверждает информацию об оккупации села и в целом активизации противника в данном районе", - говорится в сообщении.

Ситуация в Орехово-Василевке: что говорят в DeepState?

В данное вреьмя DeepState проверяют информацию о пребывании российских войск и оккупации соседнего населенного пункта Миньковка.

Там отметили, что видели опровержение от Сил обороны.

"Для нас подобная ситуация - не новость", - подытожили в DeepState.

Что предшествовало?

  • Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвинулся вблизи Орехово-Василевки в Донецкой области.
  • В то же время Силы обороны опровергли информацию о полной оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области.

Сили оборони спростували? А конкретніше? А конкретніше, побрехеньки від Генштабу продовжуються. Це не чергова окупація населеного пункту. Це черговий "маневр з відходом на панівні висоти".
27.01.2026 16:16 Ответить
це результат брехні, корупції і мародерства. Будь проклятий хрипатий зе-покидьок, ти тисячі безневинних душ загубив, які тобі мерзоті повірили
27.01.2026 17:05 Ответить
А щільним вогнем РСЗВ накрити кацапів не немагались?
27.01.2026 18:13 Ответить
 
 