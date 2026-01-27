Ворог просувається в Оріхово-Василівці, є багато фіксацій піхоти РФ, - DeepState

Російські війська просувають в Оріхово-Василівці на Донеччині. Виявлено багато фіксацій піхоти РФ в населеному пункті та його околицях.

Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"За останній час було виявлено багато фіксацій кацапської піхоти в населеному пункті та його околицях, що додатково підтверджує інформацію про окупацію села та в цілому активізацію противника в даному районі", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Оріхово-Василівці: що кажуть у DeepState?

Наразі DeepState перевіряють інформацію про перебування та окупацію сусіднього населеного пункту Міньківка.

Там зазначили, що бачили спростування від Сил оборони.

"Для нас подібна ситуація — не новина", - підсумували у DeepState.

Що передувало?

  • Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки на Донеччині.
  • Водночас Сили оборони спростували інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині

Сили оборони спростували? А конкретніше? А конкретніше, побрехеньки від Генштабу продовжуються. Це не чергова окупація населеного пункту. Це черговий "маневр з відходом на панівні висоти".
27.01.2026 16:16 Відповісти
це результат брехні, корупції і мародерства. Будь проклятий хрипатий зе-покидьок, ти тисячі безневинних душ загубив, які тобі мерзоті повірили
27.01.2026 17:05 Відповісти
А щільним вогнем РСЗВ накрити кацапів не немагались?
27.01.2026 18:13 Відповісти
 
 