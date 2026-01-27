Ворог просувається в Оріхово-Василівці, є багато фіксацій піхоти РФ, - DeepState

Російські війська просувають в Оріхово-Василівці на Донеччині. Виявлено багато фіксацій піхоти РФ в населеному пункті та його околицях.

Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"За останній час було виявлено багато фіксацій кацапської піхоти в населеному пункті та його околицях, що додатково підтверджує інформацію про окупацію села та в цілому активізацію противника в даному районі", - йдеться в повідомленні.

Наразі DeepState перевіряють інформацію про перебування та окупацію сусіднього населеного пункту Міньківка.

Там зазначили, що бачили спростування від Сил оборони.

"Для нас подібна ситуація — не новина", - підсумували у DeepState.

Читайте також: За провал операції у Кринках має нести відповідальність командування ЗСУ, - Герой України Волинський

Що передувало?

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки на Донеччині.

Водночас Сили оборони спростували інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині

Читайте: Росіяни найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ