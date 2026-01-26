За провал операції у Кринках має нести відповідальність командування ЗСУ, - Герой України Волинський

Герой України, захисник Маріуполя та екскомандир бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) назвав причину провалу операції у Кринках на Херсонщині.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, все через відсутність об'єктивних розвідданих.

"Вже так повелося, що у нас приймаються рішення, спираючись на таланти полководців. А якби ми спиралися на об'єктивні розвіддані, і керівники й начальники розвідок давали об'єктивну ситуацію і розвиток подій, мені здається, що таких ситуацій не виникало б", - розповів він.

Волинський вважає, що хтось на себе взяв зобов'язання на першому етапі, а потім просто не міг відмовитися від своїх слів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля

"Якщо той контингент, який був спрямований на цьому напрямку фронту, не міг захищати небо, навіщо було залишати людей в сирому ґрунті? Це дуже велика трагедія, і мені здається, що ми все ж таки маємо розбирати ці трагедії. Ми не маємо орієнтуватися тільки на переможні треки, бо це ні до чого доброго не доведе.

Ми маємо по кожній трагедії по крупинках розібрати і зрозуміти, що ми зробили так, а що ми зробили не так. Наскільки мені відомо, поки командувач, на той час Гнатов, не доповів президенту, і після того були дивізіони ППО виведені на позиції і були збиті три російські Су, Росія взагалі безнаказанно, як артилерією, била КАБами до цього моменту", - вважає він.

"А в умовах водної перешкоди, в умовах тяжкої логістики, в умовах слабкої забезпеченості і підготовленості особового складу ця операція була провалена. Ті командири тактичного рівня, які отримали ці завдання, стали жертвами. Але ж під цими наказами зверху донизу, від главкома до командира бригади всі підписались, вірно? Тому казати, що якийсь командир бригади або якийсь командир батальйону щось не забезпечив, це абсурд", - наголосив військовий.

Читайте також: Генерал Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК, - "слуга народу" Безугла

Він нагадав, що на всіх етапах цієї операції всією країною збирали човни, мотори, надувні жилети:

"Піхотинці знаходилися на берегах, у вологому ґрунті. Ти не можеш там створити якусь інженерну лінію, бо все заливає водою. Це дуже страшна важка робота. Якщо ми не змогли забезпечити ППО, якщо ми не змогли забезпечити підтримку ударами авіації, ракет, якщо ми не змогли забезпечити артилерійський вогонь – взагалі про які успіхи ми можемо казати?".

Волинський вважає, що відповідальність за провал операції повинно нести командування, зокрема екскомандувач морпіхів Юрій Содоль.

Читайте також: Операція в Кринках: ЗМІ розповіли подробиці висадки морпіхів на лівобережжі Херсонщини

Втрати у Кринках

"Я впевнений, що це тисячі людей. Мені відомо, що понад тисячу військовослужбовців зараз рахуються безвісти зниклими.

Моє відношення до кожної людської долі як до всього всесвіту. І мені здається, що це велетенський провал, трагедія і пекло. І знайти знову людей, які б сіли в холодні човни пливти на необладнане узбережжя, мені здається, буде важче", - підсумував він.

Читайте: Москвич пів року зливав СБУ розвіддані про позиції РФ в Кринках та хотів перейти на бік ЗСУ, - росЗМІ