За провал операції у Кринках має нести відповідальність командування ЗСУ, - Герой України Волинський

Операція ЗСУ в Кринках: Герой України Волинський зробив заяву

Герой України, захисник Маріуполя та екскомандир бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) назвав причину провалу операції у Кринках на Херсонщині.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, все через відсутність об'єктивних розвідданих.

"Вже так повелося, що у нас приймаються рішення, спираючись на таланти полководців. А якби ми спиралися на об'єктивні розвіддані, і керівники й начальники розвідок давали об'єктивну ситуацію і розвиток подій, мені здається, що таких ситуацій не виникало б", - розповів він.

Волинський вважає, що хтось на себе взяв зобов'язання на першому етапі, а потім просто не міг відмовитися від своїх слів.

"Якщо той контингент, який був спрямований на цьому напрямку фронту, не міг захищати небо, навіщо було залишати людей в сирому ґрунті? Це дуже велика трагедія, і мені здається, що ми все ж таки маємо розбирати ці трагедії. Ми не маємо орієнтуватися тільки на переможні треки, бо це ні до чого доброго не доведе.

Ми маємо по кожній трагедії по крупинках розібрати і зрозуміти, що ми зробили так, а що ми зробили не так. Наскільки мені відомо, поки командувач, на той час Гнатов, не доповів президенту, і після того були дивізіони ППО виведені на позиції і були збиті три російські Су, Росія взагалі безнаказанно, як артилерією, била КАБами до цього моменту", - вважає він.

"А в умовах водної перешкоди, в умовах тяжкої логістики, в умовах слабкої забезпеченості і підготовленості особового складу ця операція була провалена. Ті командири тактичного рівня, які отримали ці завдання, стали жертвами. Але ж під цими наказами зверху донизу, від главкома до командира бригади всі підписались, вірно? Тому казати, що якийсь командир бригади або якийсь командир батальйону щось не забезпечив, це абсурд", - наголосив військовий.

Він нагадав, що на всіх етапах цієї операції всією країною збирали човни, мотори, надувні жилети:

"Піхотинці знаходилися на берегах, у вологому ґрунті. Ти не можеш там створити якусь інженерну лінію, бо все заливає водою. Це дуже страшна важка робота. Якщо ми не змогли забезпечити ППО, якщо ми не змогли забезпечити підтримку ударами авіації, ракет, якщо ми не змогли забезпечити артилерійський вогонь – взагалі про які успіхи ми можемо казати?".

Волинський вважає, що відповідальність за провал операції повинно нести командування, зокрема екскомандувач морпіхів Юрій Содоль.

Втрати у Кринках

"Я впевнений, що це тисячі людей. Мені відомо, що понад тисячу військовослужбовців зараз рахуються безвісти зниклими.

Моє відношення до кожної людської долі як до всього всесвіту. І мені здається, що це велетенський провал, трагедія і пекло. І знайти знову людей, які б сіли в холодні човни пливти на необладнане узбережжя, мені здається, буде важче", - підсумував він.

Топ коментарі
+35
Хіба тільки Кринки?Курська авантюра набагато маштабніша
26.01.2026 15:10 Відповісти
+23
Керував операцією в Кринках - Содоль.
Призначив Содоля і дав йому повний карт-бланш Зеленський.

За проведення операції в Кринках Содоль звітував на пряму Зеленському.
Уся відповідальність за тисячі загиблих Українських Воїнів в Кринках від москальських окупантів - лежить на Содолі і Зеленському.
26.01.2026 15:38 Відповісти
+21
Так, можливо це теж злочин рівня здачі Півдня.
Загинуло багато мотивованих, підгтовлених і молодих бійців, переважно морської піхоти.
За даремно змарновані життя повинна бути відповідальність, і не важливо це дурість або зрада.
26.01.2026 15:11 Відповісти
Нікого не покарають !
Всі проблєми , в державі , від того , що найвище керівництво (в т.ч.і в ЗСУ..) апріорі недоторкане !
26.01.2026 15:07 Відповісти
Але винні у смертях Українців керовніки на посадах, СВОЄ отримають!!
«Люстрацією» тут не відбудеться, як у 2014 році!!!
Сашко Білий, завчасно попередив Українців про таких «керовнікаф», але ж авакян з кулявлобим, його убили!!!! Помста за таке, прийде саме в неочікуваний час….
26.01.2026 15:32 Відповісти
Коли "месники" з Австрії повернуться ?
26.01.2026 17:55 Відповісти
в пеклі горіти зе-мерзоті за тисячі вирачених життів, щоб воно сконало мародер і його вилупки
26.01.2026 21:27 Відповісти
26.01.2026 15:10 Відповісти
Набагато масштабніша операція під Роботиним ...
26.01.2026 15:21 Відповісти
За Крынки можно обвинить Содоля(и еще кого-то),а вот За Курск уже придется называть кое-кого в ОПе...потому будет молчать
26.01.2026 21:13 Відповісти
26.01.2026 15:11 Відповісти
Не туди рівнялівка!
26.01.2026 15:30 Відповісти
Оголосять винуватим Залужного. І справу під вибори відкриють. За погану підготовку до війни.
26.01.2026 15:17 Відповісти
Залужний теж несе відповідальність за безглуздий контрнаступ і Кринки
26.01.2026 15:21 Відповісти
А верховний головнокомандувач Зеленський, який нарізав завдання для ЗСУ на засіданнях Ставки і віддавав накази командуючим напрямками, що протирічили наказам наказам Залужного, не має нести відповідальності ?
26.01.2026 16:32 Відповісти
то взагалі обнюханий зрадник
26.01.2026 16:42 Відповісти
Залужний має відповісти за те, що виступав проти наказу Зєрмачні негайно почати атакувати Південь? Навіть відкрито в статті опублікував розрахунки скільки потрібно резервів і техніки, щоб пробити багатоешеловану оборону кацапів. І заявляв, що потрібно створити єдиний кулак, а не розпорошувати сили по всім напрямкам. Але Зєльоному хтось нашептав, що потрібно Бахмут відбивати, і за одне і Схід. От і спалив Сирський, якому пішла вся бронь від Заходу, все за декілька тижнів в Бахмуті. Куди в бої в місті загнали БТР і танки. Розроблена спільно з НАТО операція по прориву до Криму пішла в Зе-унітаз. Ніхто з Зельоних не став слухати США. Якщо ви про це вже забули, то дивіться далі Шмарафон. А так би Крим був перекритий, і вся Південна логістика кацапів. Але ж Зельоні не для того "двушки" регулярно відсилають на Мацкву.
26.01.2026 17:17 Відповісти
Операції планував не оманський зрадник до Вашого відома!!
26.01.2026 17:31 Відповісти
Арті Грін сказав що поклав всіх там буданга
26.01.2026 18:33 Відповісти
Немає слів...А Залужного відправили в Лондон - бо рейтинг налякав, чи успішних військових , які знають справу - ЗЕвладі не потрібно ?
27.01.2026 03:52 Відповісти
Залужний на початковому етапі, потім Сирський.
26.01.2026 15:21 Відповісти
Хто конкретно командував підрозділами ЗСУ на тому напрямку?
26.01.2026 16:04 Відповісти
Рома кекнув в злиняв ...
26.01.2026 16:46 Відповісти
Так як кловуну потрібна була перемога, а він просто зіро в кріслі головнокомандувача, і ніхто з військових не зміг йому сказати що він довбо" б, навіть Залужний промовчав- то і закономірно вийшло те що вийшло- по тупості вумного наріду загинули тисячі найкращих біців, купа техніки яку США тягло через океан. Це і було початком програшу у війні.
26.01.2026 15:19 Відповісти
Ну ось черговий доказ того, що ЗСУ очолює тупий, корумпований совдепівського штибу паркетний генералітет на чолі з етнічним кацапом Сирським, що безкарно нищить власне військо...
26.01.2026 15:23 Відповісти
Справедливо. Але робота по крупинках має бути дуже скрупульозною! Сьогодні Верховний не
засвітиться з відомих причин у ланцюжкові причетних. Тому зараз ця болюча тема може бути
маневром для відволікання юпітерів від іще болючіших результатів в Абу-Дабі.
26.01.2026 15:27 Відповісти
Тобто? Як це провал? Це ж була велика перемога і геніально спланована операція. Плацдарм, якій повинен був дати імпульс наступу в Крим. Про це ж увесь час захлинався Єдиний марафон і позитивні аналітики.
26.01.2026 15:28 Відповісти
В Кринках як і в Курській області лягли кращі з кращих... Перед курською операцією зняли командира 80-аєромобільної... ЗЕ казав. що завдяки цій операції вдалося збільшити обмінний фонд... і провести обмін - строковиків кцпських на українських полонених...а скільки загиблих?? А головне що там ніякого вторгнення не готувалося, бо стояли одні строковики..зі сторони кцпів
26.01.2026 15:34 Відповісти
Треба було вчасно вийти на підготовлені рубежі в не тримати територію де не було жодних укріплень
26.01.2026 17:35 Відповісти
Більше того - виявляється , що під Юнаківкою , укріплення за той час так і не були побудовані
Хто , за це , відповість ..?
26.01.2026 17:58 Відповісти
А то він не знає , що всим керує ставка, з самозванцями фельдмаршалами та полководцями ,."Весілля в Малинівці, сто років по тому"
26.01.2026 15:36 Відповісти
26.01.2026 15:38 Відповісти
а кого покарали за здачу Волинського та азовців в полон кацапам назвавши це гуманітарною евакуацією? бо я щось призабув... і до речі де ці всі азвоці?
26.01.2026 15:59 Відповісти
Так зелений покидьок у явній змові з пуйлом був тоді при здачі (і є зараз) , їм дали десятки років суворого режиму, а членограй про них забув давно.
26.01.2026 17:08 Відповісти
Залужний як і до обороги Бахмута так і до цієї ідеї з плацдармом у Кринках ставився скептично, вважаючи її занадто ризикованою з огляду на обмежені ресурси та складність форсування Дніпра під вогнем. Це була одна з багатьох точок напруги між ним та політичним керівництвом країни. Оперативне керівництво висадкою здійснював тодішній командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль. Залужний як Головнокомандувач формально затверджував плани, але основне просування ідеї йшло від командування морської піхоти за підтримки Офісу Президента та британських радників.
26.01.2026 16:06 Відповісти
А хто у нас головнокомандувач???Раптом не "наполеон" з 95го кварталу.
26.01.2026 16:37 Відповісти
З ******** зброєю заходу і совковим менталітетом оцих паркетних генералісімусів, буде постійно просиратися як зброя так і що саме цінніше люди , але в цих тупих м'ясників люди як ресурс , маємо те що маємо, це не рашка тут закидувати вічно м'ясом не вийде, а медалів хочеться..
26.01.2026 17:18 Відповісти
Керував ЗСУ Верховний Головнокомандувач, що і записано в Конституції. Але звичайно він сам себе притягувати до відповідальності не буде. Все буде відомо і зроблено після виборів і зміни влади.
26.01.2026 17:32 Відповісти
Думаю, що вже іде тяжка і інтенсивна робота - як протягнути нинішню владу знову до корита. Впевнена, що ми скоро почуємо про "саму надійну систему виборів - дістанційну" яка дасть ціле поле для зловживань і підтасовок.
27.01.2026 04:01 Відповісти
 
 