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Новини
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Суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля

Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальну справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це повідомив начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше виступав перед судом. І сьогодні ж повертаюсь назад на Торецький напрямок. Я був готовий до відмови, але хотів почути її особисто. Чи здатні судді сказати мені, що в моїх свідченнях стосовно генерала Содоля немає складу злочину. Коли мені надали слово, я наголосив на тому що хочу побачити справедливість. Станом на зараз розслідування проводяться майже по всім командирам бригад, проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії", - підкреслив Кротевич.

Він також додав, що тільки "справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради Батьківщини, тих хто воює в окопах".

Читайте: Суд у Києві відмовився розглядати скаргу начштабу "Азову" Кротевича на ДБР

"Якщо не буде відповідальності- генералітет продовжить воювати людьми як пішаками, але ми не росіянє, ми не маємо права так робити. Те що ми бачимо на передовій - виснаження, це результат попереднього керування бригадами як мʼясом. Це не повинно відбуватись знов", - наголосив начштабу "Азову".

За словами Кротевича, Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Мєлєшак О.В. від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24 та постановив нову Ухвалу, якою зобов’язав уповноважену особу Державного бюро розслідувань,не пізніше 24 годин з моменту отримання копії судової ухвали, прийнятої за результатами розгляду даної апеляційної скарги, в порядку статті 214 КПК України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Пост Кротевича про рішення суду щодо Содоля

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Довідка

Стаття 425 Кримінального кодексу України - Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, - карається штрафом від двохсот вісімдесяти п’яти до трьохсот двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Гнатов замінить Содоля в ОСУВ "Хортиця", - ЗМІ

Що передувало?

23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив,що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

28 червня Кротевич заявив, що отримав відповідь від Державного бюро розслідувань щодо свого листа із закликом відкрити провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, однак відповіддю він не задоволений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Автор: 

кримінальна справа (519) Апеляційний суд (398) Содоль (28) ДБР (3511)


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Топ коментарі
+13
А чого наприклад , не почати з дерьмака та зеленського 🤡 ? ...тут матеріалу за зраду нац інтересів , вагон та бричка ,на кожному папірцю, вистачить ! Шо, нема кому, подання зробити ?!
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30.09.2024 18:56
+12
Усіх генералів та офіцерів з совковим менталітетом потрібно відправити в окопи. Нехай там покажуть на ділі як потрібно воювати
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30.09.2024 18:56
+9
Вибори намічаються. Терміново потрібно імідж покращувати.
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30.09.2024 18:55
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Наверное приговорят к расстрелу дерьмаковского мясника.
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30.09.2024 18:52 Відповісти
Вибори намічаються. Терміново потрібно імідж покращувати.
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30.09.2024 18:55 Відповісти
Тогда почему через суд?
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30.09.2024 19:31 Відповісти
Можуть через суд, можуть через телевізор, можуть і будуть їздити по вухам інфантильним пересічним, котрим не вистачає життєвого досаіду розуміти де шоу , де технологія або черговий серіал, під будь- якою назвою.
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30.09.2024 23:25 Відповісти
Оооооо......
Попкорн готовимо!
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30.09.2024 18:55 Відповісти
Усіх генералів та офіцерів з совковим менталітетом потрібно відправити в окопи. Нехай там покажуть на ділі як потрібно воювати
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30.09.2024 18:56 Відповісти
А чому не разом із тобою .?
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30.09.2024 23:04 Відповісти
Один з здобутків зеленої анархічної влади - це знищення війскової прокуратури, яка насправді матиме займатися такими справами.
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30.09.2024 18:56 Відповісти
И шо? Она бы тоже была б под елдаком.
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30.09.2024 18:58 Відповісти
матиме займатися повинна, мала б, ...
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01.10.2024 08:57 Відповісти
А чого наприклад , не почати з дерьмака та зеленського 🤡 ? ...тут матеріалу за зраду нац інтересів , вагон та бричка ,на кожному папірцю, вистачить ! Шо, нема кому, подання зробити ?!
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30.09.2024 18:56 Відповісти
Подання на преза?
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30.09.2024 18:59 Відповісти
А воно що не доторканий???
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30.09.2024 21:12 Відповісти
Ему может обьявить импичмент только ВР двумя третями голосов, а вот процедура и причины четко не прописаны.
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30.09.2024 21:28 Відповісти
Доведеться об'явити передоз щойно знайдуть підходящу кандидатуру
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01.10.2024 08:52 Відповісти
Ще з травня 2024 уже не презєдент
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01.10.2024 14:04 Відповісти
Вугледар???
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30.09.2024 19:10 Відповісти
*** шо відкриють, тільки якщо ОП дасть добро
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30.09.2024 19:12 Відповісти
Дожились.
Суд заставляет силовой орган выполнять свои обязанности.
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30.09.2024 19:39 Відповісти
Щодо органів: В Британії є кілька старих прецедентів, коли суд заставляв чоловіка насилу виконувати "подружні обов'язки" з дружиною. А коли у нього не вдавалося, то він платив штраф...
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30.09.2024 20:37 Відповісти
Злочинна бездіяльність силовиків є давньою проблемою в Україні.
Не розумію за що і для чого народ їх всіх утримує, зливаючи в трубу без жодної користі для країни величезну частину державного бюджету?
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01.10.2024 14:10 Відповісти
Само ДБР по факту не могли відкрити і тільки по рішенню суду? То можливо проти ДБР потрібно порушити справу?
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30.09.2024 20:01 Відповісти
ДБР... ДБР... Це ті підари, котрі познімали клістрони? Чи ще якісь?
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30.09.2024 20:39 Відповісти
І сами перші втекли з Києва...... ******!!!
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30.09.2024 21:15 Відповісти
Це шоу, довге шоу. І суд і ДБР це Єрмак. По сценарію, щоб більша інтрига була у першому акті - " ДБР нє хочєт".
У другому акті " ДБР хочєт". Дуже " хочєт" в кінці шоу внести в вуха пересічним, що це не Боунапарт із Єлдаком, а військові винні у тому що ворог так далеко просунувся у 22-му..
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30.09.2024 23:12 Відповісти
Почався розвал Сил оборони і держави.
Під виглядом " справедливості", зрежисоване Єрмаком дійство із підготовки шоу- " ваєнні вінаваті в том, што, враг каварна напал". " Мі із Владімір Ссанічем гатовілісь к вайнє, а ваєнні к шашлікам".
Кротевича в темну як два пальця об асфальт.
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30.09.2024 23:08 Відповісти
Ти бач як в тебе складно виходить обісрати всіх і вся.
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01.10.2024 03:52 Відповісти
Тобто по суті питання аргументів проти в тебе немає..
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01.10.2024 13:25 Відповісти
от мені цікаво!
як тупорилі цивільні мєнти, будуть розслідувати дії військового командира в умовах війни?
з точки зору статуту військової служби та виконання наказів вищого керівництва?
як довести, шо генерал м'ясник і виконуючі наказ посилав на смерть підлеглих?
агов юристи, можете проконсультувати?
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01.10.2024 08:45 Відповісти
Це, як довести, що Анна Карєніна не повія, а " страстная душа".
Командир послав на бойлве завдання підлеглих, вони загинули. Судимо командира?
Ну тоді і Кротєвича потрібно за те саме судити.
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01.10.2024 09:47 Відповісти
Тут цікаве питання, бо під термін "на м'ясо" багато під що підпадає
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01.10.2024 12:04 Відповісти
 
 