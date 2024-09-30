Суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля

Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальну справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це повідомив начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше виступав перед судом. І сьогодні ж повертаюсь назад на Торецький напрямок. Я був готовий до відмови, але хотів почути її особисто. Чи здатні судді сказати мені, що в моїх свідченнях стосовно генерала Содоля немає складу злочину. Коли мені надали слово, я наголосив на тому що хочу побачити справедливість. Станом на зараз розслідування проводяться майже по всім командирам бригад, проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії", - підкреслив Кротевич.

Він також додав, що тільки "справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради Батьківщини, тих хто воює в окопах".

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"Якщо не буде відповідальності- генералітет продовжить воювати людьми як пішаками, але ми не росіянє, ми не маємо права так робити. Те що ми бачимо на передовій - виснаження, це результат попереднього керування бригадами як мʼясом. Це не повинно відбуватись знов", - наголосив начштабу "Азову".

За словами Кротевича, Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Мєлєшак О.В. від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24 та постановив нову Ухвалу, якою зобов’язав уповноважену особу Державного бюро розслідувань,не пізніше 24 годин з моменту отримання копії судової ухвали, прийнятої за результатами розгляду даної апеляційної скарги, в порядку статті 214 КПК України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України.

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Довідка

Стаття 425 Кримінального кодексу України - Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, - карається штрафом від двохсот вісімдесяти п’яти до трьохсот двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Що передувало?

23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив,що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

28 червня Кротевич заявив, що отримав відповідь від Державного бюро розслідувань щодо свого листа із закликом відкрити провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, однак відповіддю він не задоволений.

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