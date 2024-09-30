Суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против генерала Содоля

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня впервые выступал перед судом. И сегодня же возвращаюсь обратно на Торецкое направление. Я был готов к отказу, но хотел услышать его лично. Способны ли судьи сказать мне, что в моих показаниях в отношении генерала Содоля нет состава преступления. Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сейчас расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия", - подчеркнул Кротевич.

Он также добавил, что только "справедливый суд может защитить тех, кто на самом деле отдает свою жизнь ради Родины, тех кто воюет в окопах".

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"Если не будет ответственности - генералитет продолжит воевать людьми как пешками, но мы не россияне, мы не имеем права так делать. То, что мы видим на передовой, - истощение, это результат предыдущего управления бригадами как мясом. Это не должно происходить снова", - подчеркнул начштаба "Азова".

По словам Кротевича, Киевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева Мелешак А.В. от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производство №1-кс/761/15750/24 и вынес новое Постановление, которым обязал уполномоченное лицо Государственного бюро расследований, не позднее 24 часов с момента получения копии судебного постановления, принятого по результатам рассмотрения данной апелляционной жалобы, в порядке статьи 214 УПК Украины, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

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Справка

Статья 425 Уголовного кодекса Украины - Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред, - наказывается штрафом от двухсот восьмидесяти пяти до трехсот двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

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