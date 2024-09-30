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Суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против генерала Содоля

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня впервые выступал перед судом. И сегодня же возвращаюсь обратно на Торецкое направление. Я был готов к отказу, но хотел услышать его лично. Способны ли судьи сказать мне, что в моих показаниях в отношении генерала Содоля нет состава преступления. Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сейчас расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия", - подчеркнул Кротевич.

Он также добавил, что только "справедливый суд может защитить тех, кто на самом деле отдает свою жизнь ради Родины, тех кто воюет в окопах".

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"Если не будет ответственности - генералитет продолжит воевать людьми как пешками, но мы не россияне, мы не имеем права так делать. То, что мы видим на передовой, - истощение, это результат предыдущего управления бригадами как мясом. Это не должно происходить снова", - подчеркнул начштаба "Азова".

По словам Кротевича, Киевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева Мелешак А.В. от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производство №1-кс/761/15750/24 и вынес новое Постановление, которым обязал уполномоченное лицо Государственного бюро расследований, не позднее 24 часов с момента получения копии судебного постановления, принятого по результатам рассмотрения данной апелляционной жалобы, в порядке статьи 214 УПК Украины, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Пост Кротевича про рішення суду щодо Содоля

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Справка

Статья 425 Уголовного кодекса Украины - Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред, - наказывается штрафом от двухсот восьмидесяти пяти до трехсот двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

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Автор: 

уголовное дело (2436) Апелляционный суд (412) Содоль Юрий (27) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+13
А чого наприклад , не почати з дерьмака та зеленського 🤡 ? ...тут матеріалу за зраду нац інтересів , вагон та бричка ,на кожному папірцю, вистачить ! Шо, нема кому, подання зробити ?!
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30.09.2024 18:56
+12
Усіх генералів та офіцерів з совковим менталітетом потрібно відправити в окопи. Нехай там покажуть на ділі як потрібно воювати
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30.09.2024 18:56
+9
Вибори намічаються. Терміново потрібно імідж покращувати.
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30.09.2024 18:55
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Правила форума Совет форумчан
Наверное приговорят к расстрелу дерьмаковского мясника.
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30.09.2024 18:52 Ответить
Вибори намічаються. Терміново потрібно імідж покращувати.
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30.09.2024 18:55 Ответить
Тогда почему через суд?
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30.09.2024 19:31 Ответить
Можуть через суд, можуть через телевізор, можуть і будуть їздити по вухам інфантильним пересічним, котрим не вистачає життєвого досаіду розуміти де шоу , де технологія або черговий серіал, під будь- якою назвою.
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30.09.2024 23:25 Ответить
Оооооо......
Попкорн готовимо!
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30.09.2024 18:55 Ответить
Усіх генералів та офіцерів з совковим менталітетом потрібно відправити в окопи. Нехай там покажуть на ділі як потрібно воювати
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30.09.2024 18:56 Ответить
А чому не разом із тобою .?
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30.09.2024 23:04 Ответить
Один з здобутків зеленої анархічної влади - це знищення війскової прокуратури, яка насправді матиме займатися такими справами.
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30.09.2024 18:56 Ответить
И шо? Она бы тоже была б под елдаком.
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30.09.2024 18:58 Ответить
матиме займатися повинна, мала б, ...
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01.10.2024 08:57 Ответить
А чого наприклад , не почати з дерьмака та зеленського 🤡 ? ...тут матеріалу за зраду нац інтересів , вагон та бричка ,на кожному папірцю, вистачить ! Шо, нема кому, подання зробити ?!
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30.09.2024 18:56 Ответить
Подання на преза?
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30.09.2024 18:59 Ответить
А воно що не доторканий???
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30.09.2024 21:12 Ответить
Ему может обьявить импичмент только ВР двумя третями голосов, а вот процедура и причины четко не прописаны.
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30.09.2024 21:28 Ответить
Доведеться об'явити передоз щойно знайдуть підходящу кандидатуру
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01.10.2024 08:52 Ответить
Ще з травня 2024 уже не презєдент
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01.10.2024 14:04 Ответить
Вугледар???
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30.09.2024 19:10 Ответить
*** шо відкриють, тільки якщо ОП дасть добро
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30.09.2024 19:12 Ответить
Дожились.
Суд заставляет силовой орган выполнять свои обязанности.
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30.09.2024 19:39 Ответить
Щодо органів: В Британії є кілька старих прецедентів, коли суд заставляв чоловіка насилу виконувати "подружні обов'язки" з дружиною. А коли у нього не вдавалося, то він платив штраф...
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30.09.2024 20:37 Ответить
Злочинна бездіяльність силовиків є давньою проблемою в Україні.
Не розумію за що і для чого народ їх всіх утримує, зливаючи в трубу без жодної користі для країни величезну частину державного бюджету?
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01.10.2024 14:10 Ответить
Само ДБР по факту не могли відкрити і тільки по рішенню суду? То можливо проти ДБР потрібно порушити справу?
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30.09.2024 20:01 Ответить
ДБР... ДБР... Це ті підари, котрі познімали клістрони? Чи ще якісь?
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30.09.2024 20:39 Ответить
І сами перші втекли з Києва...... ******!!!
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30.09.2024 21:15 Ответить
Це шоу, довге шоу. І суд і ДБР це Єрмак. По сценарію, щоб більша інтрига була у першому акті - " ДБР нє хочєт".
У другому акті " ДБР хочєт". Дуже " хочєт" в кінці шоу внести в вуха пересічним, що це не Боунапарт із Єлдаком, а військові винні у тому що ворог так далеко просунувся у 22-му..
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30.09.2024 23:12 Ответить
Почався розвал Сил оборони і держави.
Під виглядом " справедливості", зрежисоване Єрмаком дійство із підготовки шоу- " ваєнні вінаваті в том, што, враг каварна напал". " Мі із Владімір Ссанічем гатовілісь к вайнє, а ваєнні к шашлікам".
Кротевича в темну як два пальця об асфальт.
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30.09.2024 23:08 Ответить
Ти бач як в тебе складно виходить обісрати всіх і вся.
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01.10.2024 03:52 Ответить
Тобто по суті питання аргументів проти в тебе немає..
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01.10.2024 13:25 Ответить
от мені цікаво!
як тупорилі цивільні мєнти, будуть розслідувати дії військового командира в умовах війни?
з точки зору статуту військової служби та виконання наказів вищого керівництва?
як довести, шо генерал м'ясник і виконуючі наказ посилав на смерть підлеглих?
агов юристи, можете проконсультувати?
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01.10.2024 08:45 Ответить
Це, як довести, що Анна Карєніна не повія, а " страстная душа".
Командир послав на бойлве завдання підлеглих, вони загинули. Судимо командира?
Ну тоді і Кротєвича потрібно за те саме судити.
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01.10.2024 09:47 Ответить
Тут цікаве питання, бо під термін "на м'ясо" багато під що підпадає
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01.10.2024 12:04 Ответить
 
 