РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7640 посетителей онлайн
Новости Наступательная операция ВСУ
9 509 40

За провал операции в Крынках должно нести ответственность командование ВСУ, - Герой Украины Волынский

Операция ВСУ в Кринках: Герой Украины Волынский сделал заявление

Герой Украины, защитник Мариуполя и экс-командир бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) назвал причину провала операции в Крынках на Херсонщине.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, все из-за отсутствия объективных разведданных.

"Уже так повелось, что у нас принимаются решения, опираясь на таланты полководцев. А если бы мы опирались на объективные разведданные, и руководители и начальники разведок давали объективную ситуацию и развитие событий, мне кажется, что таких ситуаций не возникало бы", - рассказал он.

Волынский считает, что кто-то взял на себя обязательства на первом этапе, а потом просто не мог отказаться от своих слов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля

"Если тот контингент, который был направлен на этом направлении фронта, не мог защищать небо, зачем было оставлять людей в сырой почве? Это очень большая трагедия, и мне кажется, что мы все же должны разбирать эти трагедии. Мы не должны ориентироваться только на победные треки, потому что это ни к чему хорошему не приведет.

Мы должны по каждой трагедии по крупицам разобрать и понять, что мы сделали правильно, а что мы сделали не так. Насколько мне известно, пока командующий, на тот момент Гнатов, не доложил президенту, и после этого были дивизионы ПВО выведены на позиции и были сбиты три российских Су, Россия вообще безнаказанно, как артиллерией, била КАБами до этого момента", - считает он.

"А в условиях водной преграды, в условиях тяжелой логистики, в условиях слабой обеспеченности и подготовленности личного состава эта операция была провалена. Те командиры тактического уровня, которые получили эти задачи, стали жертвами. Но ведь под этими приказами сверху донизу, от главкома до командира бригады все подписались, верно? Поэтому говорить, что какой-то командир бригады или какой-то командир батальона что-то не обеспечил, это абсурд", - подчеркнул военный.

Читайте также: Генерал Содоль уволился из ВСУ через ВВК, - "слуга народа" Безуглая

Он напомнил, что на всех этапах этой операции всей страной собирали лодки, моторы, надувные жилеты:

"Пехотинцы находились на берегах, во влажной почве. Ты не можешь там создать какую-то инженерную линию, потому что все заливает водой. Это очень страшная тяжелая работа. Если мы не смогли обеспечить ПВО, если мы не смогли обеспечить поддержку ударами авиации, ракет, если мы не смогли обеспечить артиллерийский огонь - вообще о каких успехах мы можем говорить?".

Волынский считает, что ответственность за провал операции должно нести командование, в частности экс-командующий морпехами Юрий Содоль.

Читайте также: Операция в Кринках: СМИ рассказали подробности высадки морпехов на левобережье Херсонщины

Потери в Крынках

"Я уверен, что это тысячи людей. Мне известно, что более тысячи военнослужащих сейчас числятся без вести пропавшими.

Мое отношение к каждой человеческой судьбе как ко вселенной. И мне кажется, что это огромный провал, трагедия и ад. И найти снова людей, которые бы сели в холодные лодки плыть на необорудованное побережье, мне кажется, будет труднее", - подытожил он.

Читайте: Москвич полгода сливал СБУ разведданные о позициях РФ в Кринках и хотел перейти на сторону ВСУ, - росСМИ

Автор: 

боевые действия (5979) 36 отдельная бригада морской пехоты (224) Содоль Юрий (28) Крынки (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Хіба тільки Кринки?Курська авантюра набагато маштабніша
показать весь комментарий
26.01.2026 15:10 Ответить
+23
Керував операцією в Кринках - Содоль.
Призначив Содоля і дав йому повний карт-бланш Зеленський.

За проведення операції в Кринках Содоль звітував на пряму Зеленському.
Уся відповідальність за тисячі загиблих Українських Воїнів в Кринках від москальських окупантів - лежить на Содолі і Зеленському.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:38 Ответить
+21
Так, можливо це теж злочин рівня здачі Півдня.
Загинуло багато мотивованих, підгтовлених і молодих бійців, переважно морської піхоти.
За даремно змарновані життя повинна бути відповідальність, і не важливо це дурість або зрада.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нікого не покарають !
Всі проблєми , в державі , від того , що найвище керівництво (в т.ч.і в ЗСУ..) апріорі недоторкане !
показать весь комментарий
26.01.2026 15:07 Ответить
Але винні у смертях Українців керовніки на посадах, СВОЄ отримають!!
«Люстрацією» тут не відбудеться, як у 2014 році!!!
Сашко Білий, завчасно попередив Українців про таких «керовнікаф», але ж авакян з кулявлобим, його убили!!!! Помста за таке, прийде саме в неочікуваний час….
показать весь комментарий
26.01.2026 15:32 Ответить
Коли "месники" з Австрії повернуться ?
показать весь комментарий
26.01.2026 17:55 Ответить
в пеклі горіти зе-мерзоті за тисячі вирачених життів, щоб воно сконало мародер і його вилупки
показать весь комментарий
26.01.2026 21:27 Ответить
Хіба тільки Кринки?Курська авантюра набагато маштабніша
показать весь комментарий
26.01.2026 15:10 Ответить
Набагато масштабніша операція під Роботиним ...
показать весь комментарий
26.01.2026 15:21 Ответить
За Крынки можно обвинить Содоля(и еще кого-то),а вот За Курск уже придется называть кое-кого в ОПе...потому будет молчать
показать весь комментарий
26.01.2026 21:13 Ответить
Так, можливо це теж злочин рівня здачі Півдня.
Загинуло багато мотивованих, підгтовлених і молодих бійців, переважно морської піхоти.
За даремно змарновані життя повинна бути відповідальність, і не важливо це дурість або зрада.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:11 Ответить
Не туди рівнялівка!
показать весь комментарий
26.01.2026 15:30 Ответить
Оголосять винуватим Залужного. І справу під вибори відкриють. За погану підготовку до війни.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:17 Ответить
Залужний теж несе відповідальність за безглуздий контрнаступ і Кринки
показать весь комментарий
26.01.2026 15:21 Ответить
А верховний головнокомандувач Зеленський, який нарізав завдання для ЗСУ на засіданнях Ставки і віддавав накази командуючим напрямками, що протирічили наказам наказам Залужного, не має нести відповідальності ?
показать весь комментарий
26.01.2026 16:32 Ответить
то взагалі обнюханий зрадник
показать весь комментарий
26.01.2026 16:42 Ответить
Залужний має відповісти за те, що виступав проти наказу Зєрмачні негайно почати атакувати Південь? Навіть відкрито в статті опублікував розрахунки скільки потрібно резервів і техніки, щоб пробити багатоешеловану оборону кацапів. І заявляв, що потрібно створити єдиний кулак, а не розпорошувати сили по всім напрямкам. Але Зєльоному хтось нашептав, що потрібно Бахмут відбивати, і за одне і Схід. От і спалив Сирський, якому пішла вся бронь від Заходу, все за декілька тижнів в Бахмуті. Куди в бої в місті загнали БТР і танки. Розроблена спільно з НАТО операція по прориву до Криму пішла в Зе-унітаз. Ніхто з Зельоних не став слухати США. Якщо ви про це вже забули, то дивіться далі Шмарафон. А так би Крим був перекритий, і вся Південна логістика кацапів. Але ж Зельоні не для того "двушки" регулярно відсилають на Мацкву.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:17 Ответить
Операції планував не оманський зрадник до Вашого відома!!
показать весь комментарий
26.01.2026 17:31 Ответить
Арті Грін сказав що поклав всіх там буданга
показать весь комментарий
26.01.2026 18:33 Ответить
Немає слів...А Залужного відправили в Лондон - бо рейтинг налякав, чи успішних військових , які знають справу - ЗЕвладі не потрібно ?
показать весь комментарий
27.01.2026 03:52 Ответить
Залужний на початковому етапі, потім Сирський.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:21 Ответить
Хто конкретно командував підрозділами ЗСУ на тому напрямку?
показать весь комментарий
26.01.2026 16:04 Ответить
Рома кекнув в злиняв ...
показать весь комментарий
26.01.2026 16:46 Ответить
Так як кловуну потрібна була перемога, а він просто зіро в кріслі головнокомандувача, і ніхто з військових не зміг йому сказати що він довбо" б, навіть Залужний промовчав- то і закономірно вийшло те що вийшло- по тупості вумного наріду загинули тисячі найкращих біців, купа техніки яку США тягло через океан. Це і було початком програшу у війні.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:19 Ответить
Ну ось черговий доказ того, що ЗСУ очолює тупий, корумпований совдепівського штибу паркетний генералітет на чолі з етнічним кацапом Сирським, що безкарно нищить власне військо...
показать весь комментарий
26.01.2026 15:23 Ответить
Справедливо. Але робота по крупинках має бути дуже скрупульозною! Сьогодні Верховний не
засвітиться з відомих причин у ланцюжкові причетних. Тому зараз ця болюча тема може бути
маневром для відволікання юпітерів від іще болючіших результатів в Абу-Дабі.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:27 Ответить
Тобто? Як це провал? Це ж була велика перемога і геніально спланована операція. Плацдарм, якій повинен був дати імпульс наступу в Крим. Про це ж увесь час захлинався Єдиний марафон і позитивні аналітики.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:28 Ответить
В Кринках як і в Курській області лягли кращі з кращих... Перед курською операцією зняли командира 80-аєромобільної... ЗЕ казав. що завдяки цій операції вдалося збільшити обмінний фонд... і провести обмін - строковиків кцпських на українських полонених...а скільки загиблих?? А головне що там ніякого вторгнення не готувалося, бо стояли одні строковики..зі сторони кцпів
показать весь комментарий
26.01.2026 15:34 Ответить
Треба було вчасно вийти на підготовлені рубежі в не тримати територію де не було жодних укріплень
показать весь комментарий
26.01.2026 17:35 Ответить
Більше того - виявляється , що під Юнаківкою , укріплення за той час так і не були побудовані
Хто , за це , відповість ..?
показать весь комментарий
26.01.2026 17:58 Ответить
А то він не знає , що всим керує ставка, з самозванцями фельдмаршалами та полководцями ,."Весілля в Малинівці, сто років по тому"
показать весь комментарий
26.01.2026 15:36 Ответить
Керував операцією в Кринках - Содоль.
Призначив Содоля і дав йому повний карт-бланш Зеленський.

За проведення операції в Кринках Содоль звітував на пряму Зеленському.
Уся відповідальність за тисячі загиблих Українських Воїнів в Кринках від москальських окупантів - лежить на Содолі і Зеленському.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:38 Ответить
а кого покарали за здачу Волинського та азовців в полон кацапам назвавши це гуманітарною евакуацією? бо я щось призабув... і до речі де ці всі азвоці?
показать весь комментарий
26.01.2026 15:59 Ответить
Так зелений покидьок у явній змові з пуйлом був тоді при здачі (і є зараз) , їм дали десятки років суворого режиму, а членограй про них забув давно.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:08 Ответить
Залужний як і до обороги Бахмута так і до цієї ідеї з плацдармом у Кринках ставився скептично, вважаючи її занадто ризикованою з огляду на обмежені ресурси та складність форсування Дніпра під вогнем. Це була одна з багатьох точок напруги між ним та політичним керівництвом країни. Оперативне керівництво висадкою здійснював тодішній командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль. Залужний як Головнокомандувач формально затверджував плани, але основне просування ідеї йшло від командування морської піхоти за підтримки Офісу Президента та британських радників.
показать весь комментарий
26.01.2026 16:06 Ответить
А хто у нас головнокомандувач???Раптом не "наполеон" з 95го кварталу.
показать весь комментарий
26.01.2026 16:37 Ответить
З ******** зброєю заходу і совковим менталітетом оцих паркетних генералісімусів, буде постійно просиратися як зброя так і що саме цінніше люди , але в цих тупих м'ясників люди як ресурс , маємо те що маємо, це не рашка тут закидувати вічно м'ясом не вийде, а медалів хочеться..
показать весь комментарий
26.01.2026 17:18 Ответить
Керував ЗСУ Верховний Головнокомандувач, що і записано в Конституції. Але звичайно він сам себе притягувати до відповідальності не буде. Все буде відомо і зроблено після виборів і зміни влади.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:32 Ответить
Думаю, що вже іде тяжка і інтенсивна робота - як протягнути нинішню владу знову до корита. Впевнена, що ми скоро почуємо про "саму надійну систему виборів - дістанційну" яка дасть ціле поле для зловживань і підтасовок.
показать весь комментарий
27.01.2026 04:01 Ответить
 
 