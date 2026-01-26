За провал операции в Крынках должно нести ответственность командование ВСУ, - Герой Украины Волынский

Герой Украины, защитник Мариуполя и экс-командир бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) назвал причину провала операции в Крынках на Херсонщине.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все из-за отсутствия объективных разведданных.

"Уже так повелось, что у нас принимаются решения, опираясь на таланты полководцев. А если бы мы опирались на объективные разведданные, и руководители и начальники разведок давали объективную ситуацию и развитие событий, мне кажется, что таких ситуаций не возникало бы", - рассказал он.

Волынский считает, что кто-то взял на себя обязательства на первом этапе, а потом просто не мог отказаться от своих слов.

"Если тот контингент, который был направлен на этом направлении фронта, не мог защищать небо, зачем было оставлять людей в сырой почве? Это очень большая трагедия, и мне кажется, что мы все же должны разбирать эти трагедии. Мы не должны ориентироваться только на победные треки, потому что это ни к чему хорошему не приведет.

Мы должны по каждой трагедии по крупицам разобрать и понять, что мы сделали правильно, а что мы сделали не так. Насколько мне известно, пока командующий, на тот момент Гнатов, не доложил президенту, и после этого были дивизионы ПВО выведены на позиции и были сбиты три российских Су, Россия вообще безнаказанно, как артиллерией, била КАБами до этого момента", - считает он.

"А в условиях водной преграды, в условиях тяжелой логистики, в условиях слабой обеспеченности и подготовленности личного состава эта операция была провалена. Те командиры тактического уровня, которые получили эти задачи, стали жертвами. Но ведь под этими приказами сверху донизу, от главкома до командира бригады все подписались, верно? Поэтому говорить, что какой-то командир бригады или какой-то командир батальона что-то не обеспечил, это абсурд", - подчеркнул военный.

Он напомнил, что на всех этапах этой операции всей страной собирали лодки, моторы, надувные жилеты:

"Пехотинцы находились на берегах, во влажной почве. Ты не можешь там создать какую-то инженерную линию, потому что все заливает водой. Это очень страшная тяжелая работа. Если мы не смогли обеспечить ПВО, если мы не смогли обеспечить поддержку ударами авиации, ракет, если мы не смогли обеспечить артиллерийский огонь - вообще о каких успехах мы можем говорить?".

Волынский считает, что ответственность за провал операции должно нести командование, в частности экс-командующий морпехами Юрий Содоль.

Потери в Крынках

"Я уверен, что это тысячи людей. Мне известно, что более тысячи военнослужащих сейчас числятся без вести пропавшими.

Мое отношение к каждой человеческой судьбе как ко вселенной. И мне кажется, что это огромный провал, трагедия и ад. И найти снова людей, которые бы сели в холодные лодки плыть на необорудованное побережье, мне кажется, будет труднее", - подытожил он.

