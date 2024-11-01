Генерал Содоль уволился из ВСУ через ВВК, - "слуга народа" Безугла

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что экс-командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Юрий Содоль уволился через ВВК.

"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", - отметила она.

Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

30 сентября стало известно, что суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля.

