Генерал Содоль уволился из ВСУ через ВВК, - "слуга народа" Безугла
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что экс-командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Юрий Содоль уволился через ВВК.
Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", - отметила она.
Что предшествовало?
23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.
24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.
В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.
30 сентября стало известно, что суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля.
Якщо там втручалась ОПа, Безумна все одно розкаже правду. Так?
А крім того, нач Генштабу і заступники Залужного, на яких фронтах поранені?
Майже всі командири від комбату і вище це м'ясники, на догоду Зелі.
За рідким виключенням.
Чуже життя не жалко, а от своє вони бережуть.
Тому в нас і 100 тисяч СЗЧ, згідно офіційної заяви нардепа.
Так, Содолю - 54, але його звільнення і ВЛК може бути пов'язане зі звільненням зі служби Указом президента по компроментуючим обставинам. І в цьому випадку він також зобов'язаний пройти ВЛК.
і вовкина тисяча теж не спроста
для чого ви пишите цю фігню. якби після кожного прильоту поруч спусували піхоту, то у нас би вже 2-3 млн солдат списаними через ВЛК були.
Це мобілізований тракторист Микола і токар Іван (які платили налоги на утримання цих "защітніков") повинні воювати доскону.
про закупівлю однією з військових частин обладнання і ох***їв.
Ми взагалі не приховуємо від ворога нічого?
А війну так не виграти, коли керують непрофесіонали.
Не витрмав він Вашої уваги і херїчно здався на поруки всемогутній ВЛК, що визнала його не дієздатним за психопатичними ознаками.
Ось так воно буває, жінка перемагає все і всіх, навіть найхероїчніших хенералів
"Колапс фронту в неї буде", с.ка ти , колапс у нас в верхівці влади, колапс ОПУ та колапс президента, спочатку потвора зіжрала Залужного своїми брехнями, а тепер в неї с.ка колапс🙈
Колапс країни відбувся в 2019 році, коли тупе населення обрало оце тупе створіння до ВР та ідіота на пост президента...і ніхто їй пику не наб'є досі