Генерал Содоль уволился из ВСУ через ВВК, - "слуга народа" Безугла

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что экс-командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Юрий Содоль уволился через ВВК.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", - отметила она.

Безугла заявила, що Содоль звільнився із ЗСУ через ВЛК

Также читайте: Перевод военных медиков в пехоту остановлен, - Безуглая

Что предшествовало?

23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) сообщил, что он написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом открыть уголовное производство против одного украинского генерала, который, по его убеждению, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Фамилию генерала военный не назвал.

24 июня в ГБР подтвердили, что получили заявление начштаба бригады "Азов" Кротевича в отношении генерала.

В тот же день Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

28 июня Кротевич заявил, что получил ответ от Государственного бюро расследований относительно своего письма с призывом открыть производство против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, однако ответом он не доволен.

30 сентября стало известно, что суд обязал ГБР открыть уголовное дело против генерала Содоля.

Читайте также: Заявление Генштаба о переводе медиков на стабилизационные пункты бригад – неправда, - Безуглая

+50
Нічого нового. Вбив десятки тисяч своїх солдат - звільнився через ВЛК і ще послом у Гваделупу поїде.
01.11.2024 11:39 Ответить
01.11.2024 11:39 Ответить
+31
На одного "інваліда" з багатотисячними виплатами стане більше, і ми йому шановні платитимемо з наих податків!(((
01.11.2024 11:39 Ответить
01.11.2024 11:39 Ответить
+19
Черговий чорт піднявся на чужій крові та спетляв.
01.11.2024 11:38 Ответить
01.11.2024 11:38 Ответить
Хай діють в законних рамках. Без подложних медичних висновків. Це для мене як колишнього вченого, члена Біоетичного комітету, співробітника групи контролю якості препаратів крові - "честь мого мундіру"
01.11.2024 12:39 Ответить
01.11.2024 12:39 Ответить
для вас честь мундира, а для "лікарів" ВЛК ітс джаст бізнес, де здорові лби купляють собі білий квиток, а доходяг з купою болячок зцілюють одним розчерком ручки.
01.11.2024 12:44 Ответить
01.11.2024 12:44 Ответить
хенерали - то святе, кожному своє, або шо положено попу, не положено дяку
01.11.2024 12:33 Ответить
01.11.2024 12:33 Ответить
Це порушення законності, як основи Держави.
01.11.2024 12:42 Ответить
01.11.2024 12:42 Ответить
Тут вистачає прихильників "гетьманства", як у середньовіччі, а там була своя "законність" особлива. Так що, багато-хто вважає, що такий стан речей є нормальним в 21 столітті, як це не печально виглядає.
01.11.2024 13:14 Ответить
01.11.2024 13:14 Ответить
Над наївною брехнею Раші, коли на виборах 16% за Путлера перетворили на 60%, весь Світ сміявся. А воно виявилося симптомом фашизму… Так і у нас всі хіхікають над такими списаннями за рішеннями ВЛК генералів, а це між іншим має ознаки посадового злочину.
01.11.2024 14:06 Ответить
01.11.2024 14:06 Ответить
Спитайте у Безумної. Вона ж все знає про Залужного. І така правдорубка, що мама_дарагая ...
Якщо там втручалась ОПа, Безумна все одно розкаже правду. Так?
01.11.2024 12:40 Ответить
01.11.2024 12:40 Ответить
В якій країні, пане іноземцю/бот/ухилянт (потрібне підкреслити)? Сидіть отам, і не звиздіть. Погугліть як ОП навів російську зброю на Залужного, а потім розписуйте за здоров'я (і не забудьте як ОП хотів його звільнити, мінімум пів року, та ще й в першу чергу брати не дуже хотіли). В 2023му під час контрнаступу росіяни не просто так писали що вбили Залужного.
01.11.2024 12:53 Ответить
01.11.2024 12:53 Ответить
Це нічого не значить! У нас у батальйоні при формуванні було 46% обмежено придатних, а зараз - 90% ОС контужених, а 30% з уламками в тілі. І нічого воюють.
А крім того, нач Генштабу і заступники Залужного, на яких фронтах поранені?
01.11.2024 13:09 Ответить
01.11.2024 13:09 Ответить
Геморой - то страшна хвороба!
01.11.2024 19:15 Ответить
01.11.2024 19:15 Ответить
резников здоров, он за всех повоюет
01.11.2024 12:25 Ответить
01.11.2024 12:25 Ответить
М'ясники у нас в пошані...
Майже всі командири від комбату і вище це м'ясники, на догоду Зелі.
За рідким виключенням.
Чуже життя не жалко, а от своє вони бережуть.
Тому в нас і 100 тисяч СЗЧ, згідно офіційної заяви нардепа.
01.11.2024 12:26 Ответить
01.11.2024 12:26 Ответить
помнож на 3 (три)
01.11.2024 15:17 Ответить
01.11.2024 15:17 Ответить
кожен військовий при звільненні проходить ВЛК. Проходить і Герой, поранений, і зрадник, такий порядок. Не проходить лише засуджений. В чому коллізія?
01.11.2024 12:27 Ответить
01.11.2024 12:27 Ответить
Нашому народу аби зрада, а безуглі цім користуються
01.11.2024 13:06 Ответить
01.11.2024 13:06 Ответить
тільки обраним ВЛК дає добро на звільнення, всі інші здорові як коні, або виведені поза штат як особи які довго(більше 3 місяців здається) лікуються.
01.11.2024 13:44 Ответить
01.11.2024 13:44 Ответить
Ну, це зараз; а взагалі-то - такий Закон, що ВЛК має проходити кожен звільнений з служби силовик.
01.11.2024 14:05 Ответить
01.11.2024 14:05 Ответить
в том что пид час военного стану уволится нельзя, окромя супер болячки, подтверждаемой ВЛК, какая болячка у Содоля???
01.11.2024 14:24 Ответить
01.11.2024 14:24 Ответить
Неправда. По досягненні 60-ти років звільнитися можна. І навіть тут ВЛК обов'язкове.
Так, Содолю - 54, але його звільнення і ВЛК може бути пов'язане зі звільненням зі служби Указом президента по компроментуючим обставинам. І в цьому випадку він також зобов'язаний пройти ВЛК.
01.11.2024 14:30 Ответить
01.11.2024 14:30 Ответить
высший офицерский не помню, вроде бы 65, ну так огласите список увольняемых топ-посадовцев и по каким статьям? А Залужного по каким обставынам уволили???, я не против увольнения я за Закон, покажи пункт в законе.. а то с пробитым легким не увольняют, а тут статейку придумали чуваку....
01.11.2024 14:36 Ответить
01.11.2024 14:36 Ответить
Ні не обов'язкове. Ні я, ні з десяток моїх товаришів . які звільнялись в цьому році по досягненню граничного віку, ВЛК не проходили.Хоча 10 років на війні даром для здоров"я не минули. Руки,ноги на місці, соромно звертатися до влк.
01.11.2024 17:06 Ответить
01.11.2024 17:06 Ответить
а виявляється що це дуже просто і швидко. Тільки хто дав направлення на ВЛК чи він був вже інвалідои як прокурори. Навчився у залужного
01.11.2024 12:29 Ответить
01.11.2024 12:29 Ответить
"иліта" може собі дозволити, держава їх вчила як воювати, утримувала десятиліттями, а точніше платники податків це робили. А тепер ті самі платники податків мають йти воювати в окопи, стояти на смерть, бо хенералам не положено, вони тільки хенералити вміють, а щоб повоювати в окопах з солдатами,то їх влк не пропустить .
01.11.2024 12:30 Ответить
01.11.2024 12:30 Ответить
Пішла масована атака на Залужного (боти всіх мастей на цензорі з трусів вискакують), уважно слідкуємо за руками зелених потвор щось напевно задумали....
і вовкина тисяча теж не спроста
01.11.2024 12:44 Ответить
01.11.2024 12:44 Ответить
А ти б спочатку розібрався що по генералу прилетіло, через пів року як його щосили намагалися звільнити. Крім того генерал чудом вижив. Крім того перед цим, за секунди до прильоту, був дзвінок від топ-менеджера ОП. Крім того ніхто не знав де був генерал в той момент, окрфм охорони. Крім того в генерала не було держохорони, як от в твоєї Безуглої.
01.11.2024 12:58 Ответить
01.11.2024 12:58 Ответить
ледь вижив це значить пів року в госпіталі провів ?
для чого ви пишите цю фігню. якби після кожного прильоту поруч спусували піхоту, то у нас би вже 2-3 млн солдат списаними через ВЛК були.
01.11.2024 13:01 Ответить
01.11.2024 13:01 Ответить
Цікаво, який на сьогодні курс срібника до рубля?
01.11.2024 13:43 Ответить
01.11.2024 13:43 Ответить
Давай так, з своїми генералами якось самі розберемося, а ти з своїм ху*лом, шойгу, герасимовим розбирайся
01.11.2024 14:00 Ответить
01.11.2024 14:00 Ответить
що там вже нагуглили посилання на свої слова?
01.11.2024 13:02 Ответить
01.11.2024 13:02 Ответить
Зверніть увагу, що у всіх "почерк" однаковий (можна прям по ключовому слові шукати їх коменти).
01.11.2024 13:00 Ответить
01.11.2024 13:00 Ответить
Так одна ж методичка.
показать весь комментарий
01.11.2024 13:45 Ответить
О, ще один з "настоящих ахфіцеров"
Це мобілізований тракторист Микола і токар Іван (які платили налоги на утримання цих "защітніков") повинні воювати доскону.
01.11.2024 12:51 Ответить
01.11.2024 12:51 Ответить
Не зовсім по темі, але знайшов на тендерній площадці інформацію https://tender.***.com.ua/company-07962400/
про закупівлю однією з військових частин обладнання і ох***їв.
Ми взагалі не приховуємо від ворога нічого?
А війну так не виграти, коли керують непрофесіонали.
01.11.2024 13:38 Ответить
01.11.2024 13:38 Ответить
Так її і ніхто не виграє. І ніхто й не прагне.
01.11.2024 16:38 Ответить
01.11.2024 16:38 Ответить
А що значить звільнився в період дії воєнного стану? Вивести його за штат, нехай отримує 800 грн на місяць.
01.11.2024 13:54 Ответить
01.11.2024 13:54 Ответить
Цього содаля родичі , побратими угроблених ним Воїнів, рано чи пізно упіймають, вивезуть кудись і ... зроблять зауваження.
01.11.2024 14:21 Ответить
01.11.2024 14:21 Ответить
з 18 травня 2024 року генерали яких неможуть розмістити на відповідних посадах у ЗС України , мають право звільнитись за власним бажанням.
01.11.2024 14:52 Ответить
01.11.2024 14:52 Ответить
Опачки. Крававчики.
01.11.2024 16:40 Ответить
01.11.2024 16:40 Ответить
01.11.2024 15:40 Ответить
01.11.2024 15:40 Ответить
І ніхто йому не віддячить?
01.11.2024 16:32 Ответить
01.11.2024 16:32 Ответить
что позволено генералу - рядовому зась
01.11.2024 17:29 Ответить
01.11.2024 17:29 Ответить
Пані Мар'яна Безугла, що ж Ви зробили з таким хероїчним, хенералом?!
Не витрмав він Вашої уваги і херїчно здався на поруки всемогутній ВЛК, що визнала його не дієздатним за психопатичними ознаками.
Ось так воно буває, жінка перемагає все і всіх, навіть найхероїчніших хенералів
01.11.2024 17:58 Ответить
01.11.2024 17:58 Ответить
"Тилові прокурори-інваліди" вже є, а тепер схоже народжується новий клас "штабні генерали-інваліди" непідсудні і на пожиттєвому утриманні у платників податків.
01.11.2024 18:44 Ответить
01.11.2024 18:44 Ответить
Тобто у 53 роки він не годен у генерали! А Залужний у 50 років негоден навіть у головнокомандуючи! А я у 57+ годен у штурмовики!!!!! Пішли на х*й !!!
01.11.2024 19:03 Ответить
01.11.2024 19:03 Ответить
А ця **** - військвозабов'язаний медик - але замість фронту сере в фейсбуці круглий рік. І шо?
01.11.2024 20:34 Ответить
01.11.2024 20:34 Ответить
це все фігня- важливо куди здрисне далі? окупант, сателіт, нєпрізаніє малатие рєспуплікі, Угорщина/Словаччина?
02.11.2024 01:51 Ответить
02.11.2024 01:51 Ответить
Тобто таке ВЛК ніхто розганяти не стане, бо тут змахлювали, але це «праведне» махлювання, без злого умислу тамкорупції. Яке ж дніще
02.11.2024 08:51 Ответить
02.11.2024 08:51 Ответить
Куди б зайти написати щось "приємне" цій потворі, не можу вже читати це лайно з її рота, ці журналісти мене бісять тупі і продажні, нахріна ви тягнете в студію весь непотріб зелений?
"Колапс фронту в неї буде", с.ка ти , колапс у нас в верхівці влади, колапс ОПУ та колапс президента, спочатку потвора зіжрала Залужного своїми брехнями, а тепер в неї с.ка колапс🙈
Колапс країни відбувся в 2019 році, коли тупе населення обрало оце тупе створіння до ВР та ідіота на пост президента...і ніхто їй пику не наб'є досі
02.11.2024 10:35 Ответить
02.11.2024 10:35 Ответить
