Операция в Крынках: СМИ рассказали подробности высадки морпехов на левобережье Херсонщины
С октября 2023 по июль 2024 года продолжалась операция по высадке Сил обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Всего 9 месяцев, из них - только первые два-три инициатива принадлежала украинской армии.
Об этом говорится в материале "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.
Только после того, как украинские войска окончательно вышли с левого берега летом этого года, журналистам удалось поговорить с солдатами, офицерами, комбригами, депутатами, волонтерами и другими людьми, информированными с ходом операции.
Роль Великобритании
По данным издания, операция по высадке на левом берегу Херсонщины не обошлась без участия Великобритании, которая на правах морской державы выступала за то, что Украина должна уделять больше внимания югу. Речь идет об использовании по назначению, то есть для водных операций и обманчивых маневров, такого мощного рода войск, как морская пехота.
Также Британия продвигала идею, что морпехи должны выйти из посадок Донецкой области и начать проводить операции на воде.
Идея, говорится в материале, не находила отклика как у тогдашнего главкома Валерия Залужного, так и у президента. Тогда в начале 2023 года Великобритания официальной делегацией прибыла в Киев, чтобы встретиться с Залужным.
На встрече также присутствовали командующий Военно-морских Сил Алексей Неижпапа и тогдашний командующий Морской пехоты Юрий Содоль. Украина убеждала британцев, что не может спускать морпехов на воду, потому что для этого нет никакого оборудования. На что те сказали: так вы же с начала большой войны ничего у нас для них не просили.
"Британцы говорили: вам надо показывать, что вы готовите несколько батальонов морской пехоты для пересечения Днепра, чтобы россияне начали чесать затылок. Даже подготовка таких маневров стала бы серьезным месседжем для россиян", - рассказал военный, причастный к морской пехоте.
Эти слова, говорит он, порадовали Содоля и одновременно разозлили Неижпапу, поскольку он боялся, что таким образом морпехов, которые являются основой личного состава Военно-морских сил, выведут из состава ВМС.
23 мая 2023 года Зеленский официально объявил о создании Корпуса морской пехоты в ВСУ.
Тогда 37-я и 38-я новосформированные бригады морской пехоты уже несколько месяцев как проходили обучение в Великобритании. Каждый батальон поочередно имел пять недель подготовки. Их учили преодолевать водные препятствия: форсировать реку, десантироваться на берег и проводить операции на суше. А также правильно планировать штабную работу и выполнение задач.
Морпех с позывным Монах заявил, что уже тогда поняли, что придется проводить операцию по преодолению водных преград, однако было неизвестно, где именно.
Двое морпехов-офицеров сказали, что высадка на левом берегу планировалась на лето-2023, однако из-за подрыва Каховской ГЭС операцию пришлось отсрочить.
Однако другой военный, имеющий отношение к морпехам, рассказал другую версию. После подрыва Каховской ГЭС партнеры спрашивали у Украины: а где же ваши морпехи, почему они не пользуются тем, что у россиян смыло первую линию обороны на левом берегу и не идут в наступление? В любом случае, морпехи не шли в наступление, потому что их пунктом назначения снова была Донетчина. Решение украинского командования можно оправдать тем, что оно хотело "обкатать" новые бригады на суше перед операцией на воде.
План операции
Операция "высадка в Крынках" не имела целью захватить только Крынки. Собеседники в командовании 36-й бригады и оборонном комитете Рады заявили, что задачей максимум этой операции был выход на Крым, к Перекопскому перешейку.
Для этого морпехам нужно было преодолеть огромное, по военным меркам, расстояние - 80 километров вглубь территории, которая на тот момент уже полтора года находилась под оккупантами.
"Конечная задача была - космос: выход на Крым. Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам - от Корсунки и до Олешек (40 километров вдоль Днепра. - Ред.). А второго эшелона нет. То есть они все в одну полосу растянуты", - сказал собеседник в командовании 36-й.
"У военных задачи всегда ставятся на максимум. В данном случае это было - дойти до перешейка", - подтвердил собеседник в оборонном комитете.
Второй задачей, пишет издание, было расширить Херсонский фронт и оттянуть на него силы противника с Запорожского направления и Донетчины. Вместо двух бригад ТРО и нескольких подразделений ССО и ГУР на оттягивание сил российской армии с востока заходил весь Корпус морской пехоты.
"Наше командование увидело, что когда мы просто стоим на своем правом берегу, не проводим активных боевых действий, то они (россияне. - Ред.) оставляют на левом берегу Росгвардию, ненужных людей. А десантников, пехоту, морскую пехоту снимают и перебрасывают на Запорожское и Донецкое направления. Поэтому командование приняло стратегическое решение атаковать отсюда", - говорит собеседник из оборонного комитета.
Морпехи верили в эту операцию и называли ее потенциальным геймченджером всей войны.
"Если бы мы смогли создать большие плацдармы в предусмотренных для этого точках и объединиться со всеми в одну линию, это должно было бы оттянуть огромные силы противника на направлении Работино и изменить ход войны. Перемещение личного состава у россиян заняло бы недели, а то и месяцы. Соответственно, у них бы сильно нарушилась логистика, ослабилась работа, и мы могли бы вытеснять их в сторону Армянска", - сказал боец с позывным Монах.
В сентябре 2023 года морскую пехоту сняли с наступления в районе Великой Новоселки и перебросили на юг. Там и те, кто учился за границей, и те, кто воевал, имели несколько недель на подготовку и слаживание.
Начало операции
Боевой приказ осуществить высадку на левом берегу морпехи получили в начале октября 2023 года. Бойцы рядового состава, то есть люди, которым операцию приходилось буквально делать своими руками, в разговоре с журналистами, не стесняясь, называли планы командования нецензурными словами. Мол, мы перед этим на Запорожском направлении, на суше, потеряли кучу людей, что же будет на большой воде на Херсонщине?!
"Командование давало трем бригадам морпехов 3-4 дня на то, чтобы захватить широкую 30-километровую полосу суши - примерно от Антоновского железнодорожного моста до Крынок - и продвинуться к трассе М-14. Продвижение к трассе - это еще 5-7 километров вглубь оккупированного берега. По меркам военных - огромное расстояние", - говорится в материале.
По словам одного из морпехов, все думали, что это будет либо огромный провал, либо огромный успех. Но по факту получилось ни то, ни другое.
Операция по высадке на левом берегу началась примерно 10-16 октября 2023 года.
В первые дни, за счет эффекта неожиданности и относительно слабого противника, все было хорошо. 36-я перешла Антоновский железнодорожный мост (кстати, первая штурмовая группа 36-й формально была собрана из военного оркестра) и заняла село Пойма. 38-я - захватила часть солнечных панелей, 35-я - начала цепляться за Крынки.
Однако, по данным издания, подвело планирование операции. Первой от этого пострадала 36-я бригада. Ее штурмовики, успешно двигавшиеся вдоль железнодорожного моста, остались без возможности подвезти БК, провизию и, что самое болезненное, без укрытий.
"Этот железнодорожный мост - это просто три с половиной километра насыпи в плавнях, который упирается в населенный пункт Пойма. Справа, слева - болото. Мы понимали, что это дорога в один конец. Там негде было спрятаться. Мы просили выстроить хотя бы какую-то логистическую цепь - поставить 10-15 СПшек (наблюдательных пунктов. - Ред.), чтобы от СП до СП можно было накопить боеприпасы, продукты, воду, медицину, эвакуацию. У нас вообще не было логистики!
Мы говорили, что это будет просто убийство. Нам отвечали: нет, идите дальше в Пойму. Мы направили туда еще один батальон, который где-то числа 19-го россияне разбили "Искандерами" под железнодорожным мостом. Сначала прилетело два или три "Искандера", а потом добивали сбросами и танками. Мы потеряли 90 человек погибшими и ранеными", - отметил собеседник в командовании 36-й бригады.
Это была первая крупная потеря Корпуса морской пехоты в этой операции.
После этого события 36-я продолжила выполнять задание по захвату левого берега. Сначала шла к ранее определенной Пойме, затем вместе с 38-й бригадой захватывала "Клюшку" и солнечные панели.
"Нам обещали артиллерийскую подготовку, кучу средств, которые будут работать в наших интересах: ""Хаймарсы" будут работать, как пулеметы!" Но в итоге нас обманули", - добавил он, отметив, что это обещал генерал Содоль.
В конце октября - начале ноября из-за невозможности одновременно удерживать три "плацдарма" морпехи оставили два из них: район Антоновского железнодорожного моста и местность, которую прозвали "Клюшкой", и сосредоточили свои силы на Крынках.
Дорога к Крынкам
Чтобы попасть в Крынки, морпехам надо было переплыть широченный Днепр, выйти на островах, пройти по ним пару километров пешком, иногда подождать в минимальном укрытии (норах) и переплыть еще реки Конку/Кринку. В общем, дорога от одного берега до другого могла занимать от нескольких часов до суток.
На островах невозможно было закрепиться. Они выглядели, как заболоченная местность, покрытая кратерами от прилетов и поваленными деревьями. В них невозможно было вкопаться: как только ты несколько раз втыкал лопату в "грунт", потенциальное укрытие наполнялось водой.
Поэтому укрытиями от прилетов артиллерии часто становились те же кратеры от прилетов. "Укрытиями" от дронов, по рассказам морпехов, служил мусор, который застрял на деревьях после того, как из-за подрыва Каховской ГЭС отступила большая вода. Некоторые умышленно "терялись" на островах, чтобы не плыть на левый берег, отмечает издание.
Двое собеседников издания, в том числе, дронщик, получали приказы на размещение позиций на островах - чтобы быть ближе к противнику, однако они отказались, поскольку это было бы самоубийством.
После разминирования мелких рек в декабре 2023 года маршрут от подконтрольного берега Херсонщины до Крынок стал сплошным и занимал значительно меньше времени - 40-50 минут. Однако не хватало лодок и РЭБов на них.
Часть лодок выделяли Военно-морские силы, но большинство бригады раздобывали самостоятельно - преимущественно через волонтеров.
Военные рассказывали, что иногда приходилось возвращаться на правый берег на автомобильных шинах, поскольку лодок не было, из-за отсутствия логистики люди вынуждены были пить воду из Днепра, а раненые решались на самоубийство из-за отсутствия эвакуации.
"Сначала у нас были лодки, а потом мы начали их быстро терять. Первые были на 8-10 человек, а когда их всех уничтожили, мы ездили в лодках на три человека. Чтобы меня вытащить, когда я получил ранение, мы, например, потеряли три лодки", - рассказал Ганс из 35 бригады.
Точки высадки с лодок на левом берегу, по словам собеседников УП, были одним из мест, где украинские военные чаще всего получали ранения и погибали. Россияне довольно быстро их пристреляли из артиллерии.
Экономить во время высадки надо было даже не минуты, а секунды. Поэтому, например, разведчики 501-го батальона, которые тренировались десантироваться в полной амуниции и спасательных жилетах, во время самой операции от этих жилетов отказались.
Собеседник, причастный к морской пехоте и подготовке этой операции, в разговоре с журналистами уверял, что союзники были готовы обеспечить морскую пехоту всем - от лодок до жилетов. Впрочем, здесь недоработала сама Украина. Высшее военное командование, которое якобы получило перечень всего необходимого от морской пехоты в конце весны 2023-го, не передало эти списки партнерам.
Пресс-служба ВМС предложила журналистам обратиться в Генштаб. Там сказали, что это "составляет государственную тайну и не подлежит публичному разглашению".
Двое не связанных между собой собеседников вспоминали непростые отношения между Неижпапой и Содолем.
Также собеседники рассказали, что командующий операцией генерал-лейтенант Содоль плавал на Крынки в начале операции, осенью 2023-го. Для того, чтобы показать командирам и бойцам, что поставленные им задачи выполнить реально.
"Параллельно со штурмами самих Крынок морпехи пытались отбить у россиян лес с обеих сторон села, то есть в направлении Казачьих Лагерей и Корсунки. Но сделать это в густом лесу, где сложно даже рассмотреть противника, который к тому же имеет стабильную логистику, было трудно. А с наступлением холодов держать оборону в норах в лесу, накрываясь ветками и периодически отогреваясь в селе, становилось все невыносимее. Некоторые проводили в лесу два месяца.
В то же время весь лес, как рассказывают морпехи с допросов пленных, был усыпан телами российских военных. То есть идея оттягивать противника и перетирать его таки работала. Преимущественно россияне погибали от украинской артиллерии и сбросов с дронов", - говорится в материале.
Зимой 2023-2024 ситуация начала ухудшаться. Тогда россияне уже стянули туда своих десантников, разрушили значительную часть села КАБами, хорошо пристреляли речные маршруты, особенно повороты, на которых замедляется лодка, и точки десантирования.
"Где-то с конца зимы - с начала весны стало вот очень грустно. Фактически, лодки уже не доходили до левого берега. На переходе из Днепра в Конку уже были пристреляны входы. Лодки подбивали на подходах, или же лодка успевала заходить, забирала людей, и на выходе ее уничтожали. В какой-то момент ни одна лодка не смогла пройти. И все поняли, что мы больше не можем забрать оттуда наших людей. Своим последним людям мы сбрасывали жилеты дронами, и они возвращались вплавь", - говорит офицер морпех.
Зимой 2024 года украинские силы постепенно начали выводить с левого берега, тогда как российские наоборот - подтягивали к себе резервы. В мае ситуация стала катастрофической. В июле 2024-го последние морпехи, бойцы 35-й бригады, покинули берег.
Операцию, убеждены почти все собеседники издания, передержали как минимум на несколько месяцев.
Результаты операции
Операция по высадке на левом берегу не позволила украинской армии продвинуться к Крымскому перешейку или даже к трассе М-14, то есть за 5-7 километров вглубь побережья.
Военные и собеседники в оборонном комитете считают главным достижением операции в Крынках существенное уничтожение живой силы противника и оттягивание его с других направлений
Издание отмечает, что темпы продвижения россиян в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях во время операции на левом берегу действительно были ниже нынешних. Однако вряд ли причина скрыта исключительно в тогдашнем оттягивании противника на Херсонщину.
"Никаких цифр по количеству уничтоженного противника или его техники на левом берегу, как, например, в случае Курска, за 10 месяцев операции и после нее названо не было. Генштаб в ответе на запрос УП даже эти данные отнес к категории таких, которые "составляют государственную тайну и не подлежат публичному разглашению", - говорится в материале.
Офицер-морпех отметил, что работа по россиянам с правого, подконтрольного берега, не дала бы желаемого результата.
Собеседник издания в оборонном комитете, то есть вне Корпуса морской пехоты, но с высоким уровнем осведомленности об операции и общей обстановке на фронте, убеждает, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время просто стоять в обороне. Ведь в конце концов эта оборона просто посыплется, что и происходит сейчас в Донецкой области. Поэтому Силы обороны должны рисковать и перехватывать инициативу на поле боя.
Бывший командующий морской пехоты и операцией по высадке на левом берегу, генерал-лейтенант Юрий Содоль, прочитал сообщение от журналистки с просьбой дать комментарий по поводу этой операции. Но не ответил на него.
Другой собеседник, комбриг одной из бригад, участвовавшей в операции, фактически называет ее мертворожденным ребенком. Ведь даже если бы морпехам удалось захватить три заявленных плацдарма на левом берегу, у них все равно не хватило бы военных для того, чтобы их удерживать.
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Это уже давно стало напоминать геноцид с элементами цирка.
Дяди сделали закон, по которому человек обязан мобилизоваться (иначе его лишат денег и права собственности, а то и посадят);
Где и как ему умереть - решат другие дяди;
Но ему не скажут прикрываясь какой-то там державной таемницей;
А родственникам скажут что пропал без вести;
И никто не понесет наказания. Разве что послом в Великобританию.
И мы еще удивляемся, что люди не хотят в этом участвовать, и шкерятся изо всех сил по норам.
Авантюра маленької радянської армії, яка вирішила,
що зможе закидати м'ясом більшу радянську армію.
Ніяких висновків, наступна зупинка - курська АЕС.
Контрнаступ на вуха - єдине на що спроможне нинішнє
політичне і військове керівництво України.
Далі буде.
А проте британці все ж вмовили Залужного, й він сказав: усе, робимо Корпус морської піхоти. Ці слова, як додає співрозмовник, потішили Содоля й водночас розізлили Неїжпапу. Останній боявся, що в такий спосіб морпіхів, які є основою особового складу Військового-морських сил, виведуть зі складу ВМС.
Одним із ключових недоліків у плануванні операції був величезний брак човнів і РЕБів на них. 36-та, приміром, на початок операції мала всього 8 своїх човнів, 38-ма - позичала їх у місцевої ТРО, яка вже плавала на острови та лівий берег.
союзники були готові забезпечити морську піхоту всім - від човнів до жилетів. Втім, тут недопрацювала сама Україна. Вище військове командування, яке буцімто отримало перелік всього необхідного від морської піхоти наприкінці весни 2023-го, не передало ці списки партнерам. Посередником між морською піхотою та вищим військовим командуванням, за військовою ієрархією та правилами бюрократії, мали бути Військово-морські сили, якими командує віцеадмірал Олексій Неїжпапа. У пресслужбі ВМС на запитання УП щодо цієї операції, зокрема ролі в ній Неїжпапи, телефоном відповіли, що він до неї практично не був дотичний. А з усіма запитаннями запропонували звернутися до Генштабу.Генеральний штаб на запитання УП про те, хто мав відповідати за забезпечення операції, як і на всі інші запитання, відповів, що це "становить державну таємницю
Там від усього тексту волосся диба, але от виділив - поки генерали ображались один на одного та вели кабінетіні війни між собою - за це заплатили життям сотні воїнів. Більше того - це приклад чому в союзників зникає бажання щось допомагати, планувати.... А який сенс? Якщо все пустять по вітру наші кабінетні пацюки?
І вибачте фанати, але Залужний та Содоль мають не інвалідність отримати, а іти разом з Неїжпапою на допити. Якщо звісно все в текстів правда. Але на рівні рядових, про повний хаос операції в Кринках уже не раз казали.
Один авантюрист і моральний виродок готовий знищити весь особовий склад заради виконання (або провалу) захцянок найвищого керівництва. А другий сцикун, постійний перестраховщик і саботажник заради уникнення будь-якої відповідальності. І як показує досвід, обидвоє повні барани в плануванні серйозних військових операцій.
А окрім того вилізла значна кількість дрібних прорахунків в підготовці і реалізації на середньому рівні.
Можливо навіть ''спрацювала'' москальська агентура в наших рядах...
То великий урок на майбутнє - тому що був провалений найголовніший стратегічний напрямок у відвоюванні окупованих територій.
Боже, як шкода наших воїнів, які там загинули з вини трьох недостойних керівників Зеленського, Содоля, Неїжпапи.
Після успішної Харківської офензиви 2022року Зєлю ''жаба заїла'' в зв'язку з ростом популярності Залужного.
І після того абсолютно усі військові операції затверджує особисто Верховний(себто Зєля). Так було при Залужному, так зараз і при Сирському. Саме після харківської операції Зєля перебрав на себе усі повноваження в цьому плані - причому Законно - бо він згідно Конституції Верховний.
На Ставці думка Головнокомандуючого лише вислуховується, а приймає рішення одноособово Зєля (так що Залужний нічого не затверджував і Сирський теж).
А щодо робочої обстановки на ставці - то Зєля найчастіше сперечався саме з Залужним, Малюком і Кулебою. А найбільш тепла і довірлива співпраця на Ставці в Зєлі завжди була з Єрмаком, Стефанчуком, Сирським і Будановим. Буданов раніше взагалі був любімчиком Зєлі - тому що обидвоє аферисти по життю. А з Залужним у Зєлі доходило навіть до сварок, конфліктів і нервозних криків на Ставці.
Остання затверджена Залужним військова операція - звільнення Харківщини. Усі наступні військові операції (в тому числі і в Кринках) затверджує особисто Зеленський. Маючи при тому думку Залужного ''глибоко в задниці''.
Ви запитаєтесь - а чому раніше інакше було?
А тому що згідно законодавства - право Верховного - делегувати, або не делегувати прийняття рішень Головнокомандуючому.
Чи є недоліки в Залужного?
Звісно є. Усі хто його знає ще з часів керівництва 24 бригади в Яворові вважають його занадто добрим до всіх, дуже легко пробачає багато кому багато чого - а це погана риса для керівника такого рівня.
А щодо Содоля - багато хто, хто пройшов поруч з ним війну, починаючи з 2014року схильні вважати його найбільшим виродком і подонком зі всіх з ким прийшлось воювати разом - люди для нього не просто розхідний матеріал як для Сирського, не просто забавка для афер як для Буданова, а люди для нього просто гівно яке треба втоптати в ще більше гівно, принизити, розчавити і відправити на смерть.
Щодо Сирського. Військовий геній, ''шизанутий'' на війні, але люди для нього розхідний матеріал як звичайні снаряди. Палкий шанувальник і сраколиз будь-якої влади: Кучми, Януковича, Порошенка, Зеленського.
А хто ж себе найкраще проявив під час війни?
Саме ті, кого найбільше рекомендували американські партнери у 2021році - Залужний, Павлюк, Шаптала, Мікац. Ще можна до цього списку добавити - Драпатий, Сухаревський, Марченко, Прокопенко... Список можна продовжити...
Але керує усім Верховний Клоун.
От і маємо те що маємо....
Зєля тут тільки вирішує на чому підписи ставити з того, що просять в нього генерали. Так, він може щось не затвердити чи проігнорувати, чи провтикати з контролем виконання, але плани йому підсовують генерали, які між тим ще й конкурують між собою за вплив на Зєлю. Ви, мабуть, взагалі не працювали у великій компанії і навіть не знаєте як тягнуть на себе простирадло. А керівник лише аналізує що йому доносять підлеглі і вирішує чому саме давати зелене світло.
Після того як Залужний злив усі ресурси які готували цілий рік під роботино та в кринках то на цьому, як я зрозумів, у Зєлі довіри до нього не стало. Залужний насвистів що вийде з цих планів з такими ресурсами, а на виході усі отримали катастрофу.
Не буду більше розбирати по деталях ту ''білібірду'', що ви пишете. Не дійшло - то і не дійде.
Не пишіть більше до мене - відповідати не буду.
На вершині ієрархії - президент України, який є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Він призначає та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань і керує сферами національної безпеки та оборони держави.
Наступна ланка - це Головнокомандувач ЗСУ. Він здійснює військове керівництво та управління застосуванням ЗСУ, контролює готовність до оборони держави, рівні навчання та забезпечення військових. Звітує Головком щодо досягнення цілей перед президентом і міністром оборони України.
Генштаб ЗСУ планує оборону держави, оцінює воєнно-стратегічну обстановку, тенденції розвитку форм і засобів збройної боротьби. Також Генштаб розробляє проєкт стратегічного замислу з відсічі збройної агресії, планує спеціальні психологічні та інформаційні операції.
Тож, питання, вже на пальцях, простіше вже нікуди: хто здійснює військове керівництво та розробляє та готує плани операцій?
Після стратегічного просеру літньої кампанії та зливу у каналізаційну трубу усіх резервів, що були накопичені за цілий рік було звільнено разом з "сталевим генералом":
Генерал-лейтенант Михайло Забродський з посади заступника Головнокомандувача ЗСУ
- Генерал-лейтенант Євген Мойсюк з посади заступника Головнокомандувача ЗСУ
- Генерал-лейтенант Сергій Шаптала з посади начальника Генерального штабу ЗСУ
- Генерал-лейтенант Віктор Бокій з посади заступника начальника Генерального штабу ЗСУ
- Генерал-лейтенант Олександр Кириленко з посади заступника начальника Генерального штабу ЗСУ
- Генерал-майор Володимир Коваль з посади заступника начальника Генерального штабу ЗСУ
- Генерал-лейтенант Сергій Наєв з посади командувача об'єднаних сил Збройних Сил України
- Генерал-майор Ігор Палагнюк з посади начальника штабу - заступника командувача Сухопутних військ
- Генерал-майор Віктор Кучеренко з посади начальника Головного оперативного управління ГШ ЗСУ
- Генерал-майор Артем Лучніков з посади начальника головного управління ГШ ЗСУ
- Бригадний генерал Василь Зубанич з посади командира 10 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ
- Генерал-лейтенант Андрій Гнатов з посади командира копусу морської піхоти ВМС ЗСУ
- Генерал-майор Максим Миргородський з посади командувача ДШВ
- Бригадний генерал Олександр Тарнавський з посади командувача військ ОК "СХІД"
-Генерал-майор Сергій Літвінов з посади командувача військ ОК "ЗАХІД"
- Генерал-майор Володимир Миронюк з посади командира корпусу резерву.
Не дискутую з пропагандонами і захисниками ''геніальної'' кадрової політики наполеона, клоуна і оманського державного зрадника Зеленського.
Не збираюсь надалі нічого роз'яснювати інкогніто, який ховається за вигаданим ''ніком''.
Не займайтесь більше дурнею.
В нас видали "Героя України" і наступні зірочки на погони. Плюс по ВЛК вони підуть на заслужену пенсію (а це , як мінімум 50000грн за рахунок тих плате податки)
Це якесь знущання!!!! Таких "Кринок" було десятки, а то і сотні (((( і всюди один і то й же фінал: втрата особового складу і ніяких стратегічних успіхів.
А потім всі дивуються, а чому мобілізація йде зі скрипом?? Так можливо потрібно змінити підхід !!!! Цінувати життя простого солдата і думати головою, а не жо..ю.
Бо як "Гнезділових різних", які захищали країну безвилазно з окопів не один рік, а потім пішли в СЗЧ побачити рідних, то і ДБР і Прокуратура і СБУ лове та показово наказує......а як "содолів" за втрату Маріуполя та тисяч життів солдатів, то всі стають паралізованими....