Операция в Крынках: СМИ рассказали подробности высадки морпехов на левобережье Херсонщины

С октября 2023 по июль 2024 года продолжалась операция по высадке Сил обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Всего 9 месяцев, из них - только первые два-три инициатива принадлежала украинской армии.

Об этом говорится в материале "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

Только после того, как украинские войска окончательно вышли с левого берега летом этого года, журналистам удалось поговорить с солдатами, офицерами, комбригами, депутатами, волонтерами и другими людьми, информированными с ходом операции.

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Роль Великобритании

По данным издания, операция по высадке на левом берегу Херсонщины не обошлась без участия Великобритании, которая на правах морской державы выступала за то, что Украина должна уделять больше внимания югу. Речь идет об использовании по назначению, то есть для водных операций и обманчивых маневров, такого мощного рода войск, как морская пехота.

Также Британия продвигала идею, что морпехи должны выйти из посадок Донецкой области и начать проводить операции на воде.

Идея, говорится в материале, не находила отклика как у тогдашнего главкома Валерия Залужного, так и у президента. Тогда в начале 2023 года Великобритания официальной делегацией прибыла в Киев, чтобы встретиться с Залужным.

На встрече также присутствовали командующий Военно-морских Сил Алексей Неижпапа и тогдашний командующий Морской пехоты Юрий Содоль. Украина убеждала британцев, что не может спускать морпехов на воду, потому что для этого нет никакого оборудования. На что те сказали: так вы же с начала большой войны ничего у нас для них не просили.

"Британцы говорили: вам надо показывать, что вы готовите несколько батальонов морской пехоты для пересечения Днепра, чтобы россияне начали чесать затылок. Даже подготовка таких маневров стала бы серьезным месседжем для россиян", - рассказал военный, причастный к морской пехоте.

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Эти слова, говорит он, порадовали Содоля и одновременно разозлили Неижпапу, поскольку он боялся, что таким образом морпехов, которые являются основой личного состава Военно-морских сил, выведут из состава ВМС.

23 мая 2023 года Зеленский официально объявил о создании Корпуса морской пехоты в ВСУ.

Тогда 37-я и 38-я новосформированные бригады морской пехоты уже несколько месяцев как проходили обучение в Великобритании. Каждый батальон поочередно имел пять недель подготовки. Их учили преодолевать водные препятствия: форсировать реку, десантироваться на берег и проводить операции на суше. А также правильно планировать штабную работу и выполнение задач.

Морпех с позывным Монах заявил, что уже тогда поняли, что придется проводить операцию по преодолению водных преград, однако было неизвестно, где именно.

Двое морпехов-офицеров сказали, что высадка на левом берегу планировалась на лето-2023, однако из-за подрыва Каховской ГЭС операцию пришлось отсрочить.

Однако другой военный, имеющий отношение к морпехам, рассказал другую версию. После подрыва Каховской ГЭС партнеры спрашивали у Украины: а где же ваши морпехи, почему они не пользуются тем, что у россиян смыло первую линию обороны на левом берегу и не идут в наступление? В любом случае, морпехи не шли в наступление, потому что их пунктом назначения снова была Донетчина. Решение украинского командования можно оправдать тем, что оно хотело "обкатать" новые бригады на суше перед операцией на воде.

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План операции

Операция "высадка в Крынках" не имела целью захватить только Крынки. Собеседники в командовании 36-й бригады и оборонном комитете Рады заявили, что задачей максимум этой операции был выход на Крым, к Перекопскому перешейку.

Для этого морпехам нужно было преодолеть огромное, по военным меркам, расстояние - 80 километров вглубь территории, которая на тот момент уже полтора года находилась под оккупантами.

"Конечная задача была - космос: выход на Крым. Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам - от Корсунки и до Олешек (40 километров вдоль Днепра. - Ред.). А второго эшелона нет. То есть они все в одну полосу растянуты", - сказал собеседник в командовании 36-й.

"У военных задачи всегда ставятся на максимум. В данном случае это было - дойти до перешейка", - подтвердил собеседник в оборонном комитете.

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Второй задачей, пишет издание, было расширить Херсонский фронт и оттянуть на него силы противника с Запорожского направления и Донетчины. Вместо двух бригад ТРО и нескольких подразделений ССО и ГУР на оттягивание сил российской армии с востока заходил весь Корпус морской пехоты.

"Наше командование увидело, что когда мы просто стоим на своем правом берегу, не проводим активных боевых действий, то они (россияне. - Ред.) оставляют на левом берегу Росгвардию, ненужных людей. А десантников, пехоту, морскую пехоту снимают и перебрасывают на Запорожское и Донецкое направления. Поэтому командование приняло стратегическое решение атаковать отсюда", - говорит собеседник из оборонного комитета.

Морпехи верили в эту операцию и называли ее потенциальным геймченджером всей войны.

"Если бы мы смогли создать большие плацдармы в предусмотренных для этого точках и объединиться со всеми в одну линию, это должно было бы оттянуть огромные силы противника на направлении Работино и изменить ход войны. Перемещение личного состава у россиян заняло бы недели, а то и месяцы. Соответственно, у них бы сильно нарушилась логистика, ослабилась работа, и мы могли бы вытеснять их в сторону Армянска", - сказал боец с позывным Монах.

В сентябре 2023 года морскую пехоту сняли с наступления в районе Великой Новоселки и перебросили на юг. Там и те, кто учился за границей, и те, кто воевал, имели несколько недель на подготовку и слаживание.

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Начало операции

Боевой приказ осуществить высадку на левом берегу морпехи получили в начале октября 2023 года. Бойцы рядового состава, то есть люди, которым операцию приходилось буквально делать своими руками, в разговоре с журналистами, не стесняясь, называли планы командования нецензурными словами. Мол, мы перед этим на Запорожском направлении, на суше, потеряли кучу людей, что же будет на большой воде на Херсонщине?!

"Командование давало трем бригадам морпехов 3-4 дня на то, чтобы захватить широкую 30-километровую полосу суши - примерно от Антоновского железнодорожного моста до Крынок - и продвинуться к трассе М-14. Продвижение к трассе - это еще 5-7 километров вглубь оккупированного берега. По меркам военных - огромное расстояние", - говорится в материале.

По словам одного из морпехов, все думали, что это будет либо огромный провал, либо огромный успех. Но по факту получилось ни то, ни другое.

Операция по высадке на левом берегу началась примерно 10-16 октября 2023 года.

В первые дни, за счет эффекта неожиданности и относительно слабого противника, все было хорошо. 36-я перешла Антоновский железнодорожный мост (кстати, первая штурмовая группа 36-й формально была собрана из военного оркестра) и заняла село Пойма. 38-я - захватила часть солнечных панелей, 35-я - начала цепляться за Крынки.

Однако, по данным издания, подвело планирование операции. Первой от этого пострадала 36-я бригада. Ее штурмовики, успешно двигавшиеся вдоль железнодорожного моста, остались без возможности подвезти БК, провизию и, что самое болезненное, без укрытий.

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"Этот железнодорожный мост - это просто три с половиной километра насыпи в плавнях, который упирается в населенный пункт Пойма. Справа, слева - болото. Мы понимали, что это дорога в один конец. Там негде было спрятаться. Мы просили выстроить хотя бы какую-то логистическую цепь - поставить 10-15 СПшек (наблюдательных пунктов. - Ред.), чтобы от СП до СП можно было накопить боеприпасы, продукты, воду, медицину, эвакуацию. У нас вообще не было логистики!

Мы говорили, что это будет просто убийство. Нам отвечали: нет, идите дальше в Пойму. Мы направили туда еще один батальон, который где-то числа 19-го россияне разбили "Искандерами" под железнодорожным мостом. Сначала прилетело два или три "Искандера", а потом добивали сбросами и танками. Мы потеряли 90 человек погибшими и ранеными", - отметил собеседник в командовании 36-й бригады.

Это была первая крупная потеря Корпуса морской пехоты в этой операции.

После этого события 36-я продолжила выполнять задание по захвату левого берега. Сначала шла к ранее определенной Пойме, затем вместе с 38-й бригадой захватывала "Клюшку" и солнечные панели.

"Нам обещали артиллерийскую подготовку, кучу средств, которые будут работать в наших интересах: ""Хаймарсы" будут работать, как пулеметы!" Но в итоге нас обманули", - добавил он, отметив, что это обещал генерал Содоль.

В конце октября - начале ноября из-за невозможности одновременно удерживать три "плацдарма" морпехи оставили два из них: район Антоновского железнодорожного моста и местность, которую прозвали "Клюшкой", и сосредоточили свои силы на Крынках.

Дорога к Крынкам

Чтобы попасть в Крынки, морпехам надо было переплыть широченный Днепр, выйти на островах, пройти по ним пару километров пешком, иногда подождать в минимальном укрытии (норах) и переплыть еще реки Конку/Кринку. В общем, дорога от одного берега до другого могла занимать от нескольких часов до суток.

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На островах невозможно было закрепиться. Они выглядели, как заболоченная местность, покрытая кратерами от прилетов и поваленными деревьями. В них невозможно было вкопаться: как только ты несколько раз втыкал лопату в "грунт", потенциальное укрытие наполнялось водой.

Поэтому укрытиями от прилетов артиллерии часто становились те же кратеры от прилетов. "Укрытиями" от дронов, по рассказам морпехов, служил мусор, который застрял на деревьях после того, как из-за подрыва Каховской ГЭС отступила большая вода. Некоторые умышленно "терялись" на островах, чтобы не плыть на левый берег, отмечает издание.

Двое собеседников издания, в том числе, дронщик, получали приказы на размещение позиций на островах - чтобы быть ближе к противнику, однако они отказались, поскольку это было бы самоубийством.

После разминирования мелких рек в декабре 2023 года маршрут от подконтрольного берега Херсонщины до Крынок стал сплошным и занимал значительно меньше времени - 40-50 минут. Однако не хватало лодок и РЭБов на них.

Часть лодок выделяли Военно-морские силы, но большинство бригады раздобывали самостоятельно - преимущественно через волонтеров.

Военные рассказывали, что иногда приходилось возвращаться на правый берег на автомобильных шинах, поскольку лодок не было, из-за отсутствия логистики люди вынуждены были пить воду из Днепра, а раненые решались на самоубийство из-за отсутствия эвакуации.

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"Сначала у нас были лодки, а потом мы начали их быстро терять. Первые были на 8-10 человек, а когда их всех уничтожили, мы ездили в лодках на три человека. Чтобы меня вытащить, когда я получил ранение, мы, например, потеряли три лодки", - рассказал Ганс из 35 бригады.

Точки высадки с лодок на левом берегу, по словам собеседников УП, были одним из мест, где украинские военные чаще всего получали ранения и погибали. Россияне довольно быстро их пристреляли из артиллерии.

Экономить во время высадки надо было даже не минуты, а секунды. Поэтому, например, разведчики 501-го батальона, которые тренировались десантироваться в полной амуниции и спасательных жилетах, во время самой операции от этих жилетов отказались.

Собеседник, причастный к морской пехоте и подготовке этой операции, в разговоре с журналистами уверял, что союзники были готовы обеспечить морскую пехоту всем - от лодок до жилетов. Впрочем, здесь недоработала сама Украина. Высшее военное командование, которое якобы получило перечень всего необходимого от морской пехоты в конце весны 2023-го, не передало эти списки партнерам.

Пресс-служба ВМС предложила журналистам обратиться в Генштаб. Там сказали, что это "составляет государственную тайну и не подлежит публичному разглашению".

Двое не связанных между собой собеседников вспоминали непростые отношения между Неижпапой и Содолем.

Также собеседники рассказали, что командующий операцией генерал-лейтенант Содоль плавал на Крынки в начале операции, осенью 2023-го. Для того, чтобы показать командирам и бойцам, что поставленные им задачи выполнить реально.

"Параллельно со штурмами самих Крынок морпехи пытались отбить у россиян лес с обеих сторон села, то есть в направлении Казачьих Лагерей и Корсунки. Но сделать это в густом лесу, где сложно даже рассмотреть противника, который к тому же имеет стабильную логистику, было трудно. А с наступлением холодов держать оборону в норах в лесу, накрываясь ветками и периодически отогреваясь в селе, становилось все невыносимее. Некоторые проводили в лесу два месяца.

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В то же время весь лес, как рассказывают морпехи с допросов пленных, был усыпан телами российских военных. То есть идея оттягивать противника и перетирать его таки работала. Преимущественно россияне погибали от украинской артиллерии и сбросов с дронов", - говорится в материале.

Зимой 2023-2024 ситуация начала ухудшаться. Тогда россияне уже стянули туда своих десантников, разрушили значительную часть села КАБами, хорошо пристреляли речные маршруты, особенно повороты, на которых замедляется лодка, и точки десантирования.

"Где-то с конца зимы - с начала весны стало вот очень грустно. Фактически, лодки уже не доходили до левого берега. На переходе из Днепра в Конку уже были пристреляны входы. Лодки подбивали на подходах, или же лодка успевала заходить, забирала людей, и на выходе ее уничтожали. В какой-то момент ни одна лодка не смогла пройти. И все поняли, что мы больше не можем забрать оттуда наших людей. Своим последним людям мы сбрасывали жилеты дронами, и они возвращались вплавь", - говорит офицер морпех.

Зимой 2024 года украинские силы постепенно начали выводить с левого берега, тогда как российские наоборот - подтягивали к себе резервы. В мае ситуация стала катастрофической. В июле 2024-го последние морпехи, бойцы 35-й бригады, покинули берег.

Операцию, убеждены почти все собеседники издания, передержали как минимум на несколько месяцев.

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Результаты операции

Операция по высадке на левом берегу не позволила украинской армии продвинуться к Крымскому перешейку или даже к трассе М-14, то есть за 5-7 километров вглубь побережья.

Военные и собеседники в оборонном комитете считают главным достижением операции в Крынках существенное уничтожение живой силы противника и оттягивание его с других направлений

Издание отмечает, что темпы продвижения россиян в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях во время операции на левом берегу действительно были ниже нынешних. Однако вряд ли причина скрыта исключительно в тогдашнем оттягивании противника на Херсонщину.

"Никаких цифр по количеству уничтоженного противника или его техники на левом берегу, как, например, в случае Курска, за 10 месяцев операции и после нее названо не было. Генштаб в ответе на запрос УП даже эти данные отнес к категории таких, которые "составляют государственную тайну и не подлежат публичному разглашению", - говорится в материале.

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Офицер-морпех отметил, что работа по россиянам с правого, подконтрольного берега, не дала бы желаемого результата.

Собеседник издания в оборонном комитете, то есть вне Корпуса морской пехоты, но с высоким уровнем осведомленности об операции и общей обстановке на фронте, убеждает, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время просто стоять в обороне. Ведь в конце концов эта оборона просто посыплется, что и происходит сейчас в Донецкой области. Поэтому Силы обороны должны рисковать и перехватывать инициативу на поле боя.

Бывший командующий морской пехоты и операцией по высадке на левом берегу, генерал-лейтенант Юрий Содоль, прочитал сообщение от журналистки с просьбой дать комментарий по поводу этой операции. Но не ответил на него.

Другой собеседник, комбриг одной из бригад, участвовавшей в операции, фактически называет ее мертворожденным ребенком. Ведь даже если бы морпехам удалось захватить три заявленных плацдарма на левом берегу, у них все равно не хватило бы военных для того, чтобы их удерживать.

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