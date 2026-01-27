На фронті зафіксовано 49 боєзіткнень: Найзапекліші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 27 січня 2026 року на лінії бойового зіткнення зафіксовано 49 бойових зіткнень. Російські війська здійснюють артилерійські та авіаційні удари по прикордонних регіонах і намагаються вести наступальні дії на низці напрямків, зокрема на Покровському та Гуляйпільському.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Лісківщина Чернігівської області; Біла Береза, Кучерівка, Рогізне, Волфине, Будки, Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Середина-Буда, Товстодубове, Стукалівка Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Волфине Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати у бік Куп’янська, загалом на даному напрямку відбулося одне боєзіткнення.

Ситуація на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників у районі населеного пункту Дробишеве.

На Слов’янському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку населеного пункту Платонівка.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку сьогодні противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районах населених пунктів Вербове та Злагода.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили сім атак окупантів у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. Дві атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів. Авіаударів зазнали населені пункти Одарівка, Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

У Генштабі зазначили, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.