Новости Сводка Генштаба Боевые действия на Покровском направлении Бои на Южно-Слобожанском направлении
На фронте произошло 46 боестолкновений, враг наиболее активен на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

Враг давит на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях

С начала суток среды, 28 января, на фронте произошло 46 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рыжевка, Кучеровка, Уланово, Рогизное, Безсаловка Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг четыре раза атаковал позиции наших защитников и осуществил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Обуховки, Колодязного и Кутьковки.
  • На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Ставки. Одно боевое столкновеление на данный момент продолжается.

На Славянском направлении осуществил одну атаку в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Предтечино, Плещиевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении сегодня противник 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Егоровки.

Бои на юге

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Три атаки продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка.
  • На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
  • На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска истощают врага по всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

@ "На Камишувахському напрямку в Запорізькій області розширено зону активних бойових дій до Павлівки, в центральній частині якої було зафіксовано російську піхоту.
За повідомленнями від бійців, ворожим штурмовикам не вдалося закріпитись у Павлівці, оскільки по них відпрацювали дронами, але до населеного пункту російські війська вже мають нові позиції.

На Слов'янському напрямку ситуація залишається складною. За даними DeepState, російські війська захопили Оріхово-Василівку і через неї просунулися в південній частині Миньківки.
Східніше Оріхово-Василівки противник закрив «кишеню» і просунувся вздовж траси Е40. На схід від Міньківки йдуть бої за опорний пункт.
Також там же противник просунувся на північ від Васюківки на ділянці площею 6 км² і в ході однієї з останніх атак вийшов до південної околиці Никифорівки, але був нейтралізований ударом дронів.
Також бої йдуть за Хромівку, Бондарне і частину Васюківки.

На захід від Сіверська російські війська просунулися на північ від Сіверського крейдяного кар'єру і в східній частині Резниківки.

У цілому нині на Слов'янському напрямку зберігається високий темп бойових дій."
28.01.2026 19:13
 
 