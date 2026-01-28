На фронте произошло 46 боестолкновений, враг наиболее активен на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 28 января, на фронте произошло 46 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рыжевка, Кучеровка, Уланово, Рогизное, Безсаловка Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг четыре раза атаковал позиции наших защитников и осуществил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: На фронте зафиксировано 49 боестолкновений: Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Обуховки, Колодязного и Кутьковки.

в районах населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Обуховки, Колодязного и Кутьковки. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Ставки. Одно боевое столкновеление на данный момент продолжается.

На Славянском направлении осуществил одну атаку в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Предтечино, Плещиевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении сегодня противник 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Егоровки.

Читайте также: На фронте зафиксировано 93 боестолкновения. Больше всего атак врага на Покровском направлении, - Генштаб

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Три атаки продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка.

оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья. Три атаки продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска истощают врага по всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

Читайте также: Враг усилил давление на Южно-Слобожанском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА