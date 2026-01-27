На фронте зафиксировано 93 боевых столкновения. Больше всего атак врага на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток вторника, 27 января, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 января, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российские обстрелы

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5261 дрон-камикадзе и осуществил 2993 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте зафиксировано 49 боестолкновений: Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка и Волчанские Хутора. Украинские подразделения отразили три атаки противника.

Также три атаки остановили украинские защитники на Купянском направлении, враг пытался продвинуться в сторону Купянска и Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Торское и в сторону Новосергиевки. Два боевых столкновения на данный момент продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили три попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и Федоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не фиксировалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 93 боестолкновения, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Покровск, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришиного.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 47 оккупантов и ранили 38;

А также уничтожили:

38 беспилотных летательных аппаратов;

две единицы автомобильного транспорта, квадроцикл и наземный роботизированный комплекс.

Также поражена артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники и пять укрытий личного состава противника.

Читайте также: Враг продвигается в Орехово-Васильевке, есть много фиксаций пехоты РФ, - DeepState

На Александровском направлении украинские подразделения остановили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Вербовое, Злагода и в сторону Нового Запорожья. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Великомихайловка, Орлы.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов – в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Зорница, Неженка, Чаривное, Воздвижовка, Розовка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней. Авиаударам подверглись населенные пункты Одаровка, Желтая Круча и Таврическое.

На Приднепровском направлении атака закончилась для оккупантов безрезультатно.

Читайте также: На фронте произошло 48 боестолкновений, враг наиболее активен на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб