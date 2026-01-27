На фронте зафиксировано 93 боевых столкновения. Больше всего атак врага на Покровском направлении, - Генштаб

Покровск и Гуляйполе — под наибольшим натиском

С начала суток вторника, 27 января, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 января, информирует Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5261 дрон-камикадзе и осуществил 2993 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка и Волчанские Хутора. Украинские подразделения отразили три атаки противника.

Также три атаки остановили украинские защитники на Купянском направлении, враг пытался продвинуться в сторону Купянска и Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Торское и в сторону Новосергиевки. Два боевых столкновения на данный момент продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили три попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и Федоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.

  • На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Покровск, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришиного.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 47 оккупантов и ранили 38;

А также уничтожили:

  • 38 беспилотных летательных аппаратов;
  • две единицы автомобильного транспорта, квадроцикл и наземный роботизированный комплекс.

Также поражена артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники и пять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Вербовое, Злагода и в сторону Нового Запорожья. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Великомихайловка, Орлы.

Бои на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов – в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
  • Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Зорница, Неженка, Чаривное, Воздвижовка, Розовка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Плавней. Авиаударам подверглись населенные пункты Одаровка, Желтая Круча и Таврическое.

На Приднепровском направлении атака закончилась для оккупантов безрезультатно.

