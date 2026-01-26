На фронте произошло 48 боестолкновений, враг наиболее активен на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток понедельника, 26 января, на фронте произошло 48 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогизное, Волфино, Зноб-Трубчевск, Уланово, Шалыгино, Бунякино, Гаврилова Слобода, Стягайловка, Будки, Искрисковщина Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб, а также осуществил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, один из которых из реактивной системы залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону Лимана.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Лиман. Два боевых столкновения на данный момент продолжаются.

На Славянском направлении в настоящее время боевых столкновений не фиксировалось.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении сегодня противник 19 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Нового Запорожья.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривное, Копани, Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

