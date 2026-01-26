На фронте произошло 48 боестолкновений, враг наиболее активен на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток понедельника, 26 января, на фронте произошло 48 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогизное, Волфино, Зноб-Трубчевск, Уланово, Шалыгино, Бунякино, Гаврилова Слобода, Стягайловка, Будки, Искрисковщина Сумской области.
Бои на севере
Бои в Харьковской области
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб, также осуществил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, один из которых из реактивной системы залпового огня.
- На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону Лимана.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Лиман. Два боевых столкновения на данный момент продолжаются.
На Славянском направлении в настоящее время боевых столкновений не фиксировалось.
На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Степановки.
На Покровском направлении сегодня противник 19 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. Одно сражение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Нового Запорожья.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривное, Копани, Воздвижовка.
- На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.
- На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
