На фронті відбулося 48 боєзіткнень, ворог найбільш активний на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби понеділка, 26 січня, на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рогізне, Волфине, Зноб-Трубчевська, Уланове, Шалигине, Бунякине, Гаврилова Слобода, Стягайлівка, Будки, Іскрисківщина Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять авіабомб, також здійснив 37 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік Лиману.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Лиману. Два боєзіткнення на цей час тривають.
На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.
На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Степанівки.
На Покровському напрямку сьогодні противник 19 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке й Гришине. Один бій досі триває.
На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Нового Запоріжжя.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.
- На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.
- На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу",- додали в Генштабі.
