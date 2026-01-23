На фронті відбулося 119 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 23 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинули 145 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав п’яти авіаударів, скинувши 11 керованих бомб, та здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Сьогодні противник п’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарного та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп'янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій противника у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва. Ще три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось три штурмові дії ворога в бік населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 20 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 31 рази атакував у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, 75 з яких — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

два танки,

дві бойові броньовані машини,

п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки,

квадроцикл,

один засіб РЕБ,

34 БпЛА, одне укриття особового складу противника.

Також наші захисники уразили одну артилерійську систему, квадроцикл, дві одиниці автомобільної техніки, засіб РЕБ та десять укриттів особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор 20 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Чотири боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Братське, Різдвянка, Тернувате.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у напрямку Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.

На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

