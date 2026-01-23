На фронте произошло 119 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 23 января на фронте произошло 119 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросили 145 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес пять авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб, и осуществил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
- Сегодня противник пять раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону населенного пункта Нестерное.
- На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили восемь штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва. Еще три боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи Сиверска.
На Краматорском направлении сегодня произошло три штурмовых действия врага в сторону населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.
На Константиновском направлении сегодня произошло 20 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки. Одно сражение еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток противник 31 раз атаковал в районах населенных пунктов Дорожное, Червоный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 оккупантов, 75 из которых — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
- два танка,
- две боевые бронированные машины,
- пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники,
- квадроцикл,
- одно средство РЭБ,
- 34 БПЛА, одно укрытие личного состава противника.
Также наши защитники поразили одну артиллерийскую систему, квадроцикл, две единицы автомобильной техники, средство РЭБ и десять укрытий личного состава врага.
На Александровском направлении украинские защитники отразили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.
Ситуация на юге
- На Гуляйпольском направлении агрессор 20 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Четыре боевых столкновения продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Воздвижовка, Долинка, Зализничное, Братское, Рождественка, Тернуватое.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в направлении Павловки. Враг нанес авиаудар по Верхней Терсе.
- На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль