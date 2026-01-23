На фронте произошло 119 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 23 января на фронте произошло 119 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросили 145 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес пять авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб, и осуществил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Сегодня противник пять раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону населенного пункта Нестерное.

позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону населенного пункта Нестерное. На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили восемь штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва. Еще три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи Сиверска.

На Краматорском направлении сегодня произошло три штурмовых действия врага в сторону населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.

На Константиновском направлении сегодня произошло 20 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки. Одно сражение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток противник 31 раз атаковал в районах населенных пунктов Дорожное, Червоный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 оккупантов, 75 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

два танка,

две боевые бронированные машины,

пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники,

квадроцикл,

одно средство РЭБ,

34 БПЛА, одно укрытие личного состава противника.

Также наши защитники поразили одну артиллерийскую систему, квадроцикл, две единицы автомобильной техники, средство РЭБ и десять укрытий личного состава врага.

На Александровском направлении украинские защитники отразили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор 20 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Четыре боевых столкновения продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Воздвижовка, Долинка, Зализничное, Братское, Рождественка, Тернуватое.

продвинуться на позиции наших войск в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Четыре боевых столкновения продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Воздвижовка, Долинка, Зализничное, Братское, Рождественка, Тернуватое. На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в направлении Павловки. Враг нанес авиаудар по Верхней Терсе.

На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

