На фронті зафіксовано 93 боєзіткнення. Найбільше атак ворога на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби вівторка, 27 січня, на фронті відбулося 93 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 27 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Російські обстріли

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5261 дрон-камікадзе та здійснив 2993 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори. Українські підрозділи відбили три атаки противника.

Також три атаки зупинили українські захисники на Куп’янському напрямку, ворог намагався просунутись у бік Куп’янська та Петропавлівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили три спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 47 окупантів та поранили 38;

А також знищили:

38 безпілотних літальних апаратів;

дві одиниці автомобільного транспорту, квадроцикл та наземний роботизований комплекс.

Також уражено артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної техніки та п’ять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Великомихайлівка, Орли.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. У деяких локаціях бої досі тривають.

Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Зірниця, Ніженка, Чарівне, Воздвижівка, Розівка.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Плавнів. Авіаударів зазнали населені пункти Одарівка, Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку атака закінчилась для окупантів безрезультатно.

