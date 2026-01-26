На фронте произошло 93 боевых столкновения, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

С начала суток понедельника, 26 января, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3198 дронов-камикадзе и осуществил 2935 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес пять авиаударов, применив 10 управляемых авиабомб, и осуществил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана. Украинские подразделения отразили пять атак.

Две атаки отразили украинские защитники в сторону Петропавловки на Купянском направлении.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки в направлениях Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одну атаку отразили украинские защитники на Краматорском направлении – в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупантов и ранили 27.

А также уничтожили:

50 беспилотных летательных аппаратов,

две единицы автомобильного транспорта,

Кроме этого, поражено шесть орудий, четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники, наземный роботизированный комплекс и 15 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили 13 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривное, Копани, Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

