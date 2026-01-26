На фронте произошло 93 боевых столкновения, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб
С начала суток понедельника, 26 января, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3198 дронов-камикадзе и осуществил 2935 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес пять авиаударов, применив 10 управляемых авиабомб, и осуществил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана. Украинские подразделения отразили пять атак.
- Две атаки отразили украинские защитники в сторону Петропавловки на Купянском направлении.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки в направлениях Дробышево и Лимана.
На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.
Одну атаку отразили украинские защитники на Краматорском направлении – в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.
На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупантов и ранили 27.
А также уничтожили:
- 50 беспилотных летательных аппаратов,
- две единицы автомобильного транспорта,
Кроме этого, поражено шесть орудий, четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники, наземный роботизированный комплекс и 15 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили 13 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривное, Копани, Воздвижовка.
- На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.
- На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Слов'янському напрямку російські війська зайняли центральну частину Оріхово-Василівки та опорний пункт у «кишені».
Атаки ворожої піхоти фіксуються на всій ділянці від каналу Сіверський Донець-Донбас до річки Сіверський Донець.
У Резниківці тривають бої за східну та центральну частини. На північ від Резниківки ворожа піхота штурмує лісопосадку.
Основний наголос ЗСУ роблять на дрони та локальні контратаки за мінімальної активності дронів противника.
У Харківській області розширено сіру зону вздовж кордону в районі населених пунктів Дігтярне та Нестерне. Про останнє зазначалось тут.
Противник не полишає спроб просунутися в районі згаданих населених пунктів і створити плацдарм для подальшого наступу, подібно до Мілового на сусідній ділянці."