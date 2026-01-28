На фронті відбулося 46 боєзіткнень, ворог найбільш активний на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, - Генштаб

Від початку доби середи, 28 січня, на фронті відбулося 46 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рижівка, Кучерівка, Уланове, Рогізне, Безсалівка Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог чотири рази атакував позиції наших захисників та здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Обухівки, Колодязного й Кутьківки.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Ставок. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Слов’янському напрямку здійснив одну атаку в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку сьогодні противник 15 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Єгорівки.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Три атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

