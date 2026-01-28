На фронті відбулося 46 боєзіткнень, ворог найбільш активний на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, - Генштаб

Ворог тисне на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках

Від початку доби середи, 28 січня, на фронті відбулося 46 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рижівка, Кучерівка, Уланове, Рогізне, Безсалівка Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог чотири рази атакував позиції наших захисників та здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Обухівки, Колодязного й Кутьківки.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Ставок. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Слов’янському напрямку здійснив одну атаку в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку сьогодні противник 15 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Єгорівки.

Бої на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Три атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка.
  • На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
  • На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

@ "На Камишувахському напрямку в Запорізькій області розширено зону активних бойових дій до Павлівки, в центральній частині якої було зафіксовано російську піхоту.
За повідомленнями від бійців, ворожим штурмовикам не вдалося закріпитись у Павлівці, оскільки по них відпрацювали дронами, але до населеного пункту російські війська вже мають нові позиції.

На Слов'янському напрямку ситуація залишається складною. За даними DeepState, російські війська захопили Оріхово-Василівку і через неї просунулися в південній частині Миньківки.
Східніше Оріхово-Василівки противник закрив «кишеню» і просунувся вздовж траси Е40. На схід від Міньківки йдуть бої за опорний пункт.
Також там же противник просунувся на північ від Васюківки на ділянці площею 6 км² і в ході однієї з останніх атак вийшов до південної околиці Никифорівки, але був нейтралізований ударом дронів.
Також бої йдуть за Хромівку, Бондарне і частину Васюківки.

На захід від Сіверська російські війська просунулися на північ від Сіверського крейдяного кар'єру і в східній частині Резниківки.

У цілому нині на Слов'янському напрямку зберігається високий темп бойових дій."
28.01.2026 19:13
 
 