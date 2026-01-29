Під Покровськом дрони 155-ї бригади нищать штурмові групи РФ

На Покровському напрямку українські військові продовжують знищувати штурмові групи противника та стримувати його просування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської.

Бійці виявляють поодиноких окупантів і малі групи РФ. Противник намагається прорватися у бік українських позицій.

Робота дронів на Покровському напрямку

У бойовій роботі задіяна рота безпілотних авіаційних комплексів третього механізованого батальйону. Підрозділ вважається одним із найрезультативніших на напрямку.

Оператори дронів знищують живу силу та техніку противника. Це дозволяє зменшити тиск на українську піхоту.

У бригаді зазначили: "Робота проти ворожих штурмовиків — це захист наших піхотинців від щоденних атак".

На оприлюдненому відео видно спроби окупантів втекти. Частина з них намагається сховатися від українських дронів.

