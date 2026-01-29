Артиллерия 225-го ОШБ прямым попаданием 155-мм снарядов уничтожила здание с российскими штурмовиками
Попытка российских оккупантов скрытно накопить живую силу для очередного штурма закончилась для них катастрофой. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 225-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) провели успешную операцию по ликвидации вражеской группы, которая выбрала крайне неудачное место для отдыха.
Оккупанты, обремененные штурмовыми рюкзаками и большим запасом боекомплекта, решили не изнурять себя длительным переходом и спрятались в самом заметном здании на участке, надеясь на его стены.
Хронология ликвидации:
-
Ожидание: Артиллеристы дивизиона "Гром" внимательно следили за передвижениями врага и дождались момента, когда внутри здания скопилось достаточное количество живой силы.
-
Артиллерийский удар: По зданию был нанесен точный удар 155-мм калибром. Мощный взрыв превратил укрытие в ловушку для большинства захватчиков.
-
Добивание: Те остатки группы, которым удалось вырваться из руин и пройти немного дальше, были обнаружены и окончательно ликвидированы бойцами 3-го штурмового батальона 225-й ОШБ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
Военные отмечают, что выбор оккупантами заметных ориентиров для накопления - это типичная ошибка, вызванная физической усталостью и отсутствием грамотного командования на местах.
"Накопление живой силы противника пошло не по плану. С штурмовым рюкзаком и БК далеко не пробежишь, поэтому они решили спрятаться в первом попавшемся здании. Это решение стало для них роковым", - отмечают в 225-м штурмовом полку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10 лайків!
=====
А ******* досі вчать москалів воювати і вказують на їх помилки. А москалі вчаться швидко. Саме цікаво, у нас реготали з мангалів, у нас реготали із доріг, які вкрити сітками, наші вчили москалів застосовувати БПЛА, наші вчили москалів робити дрони ППО... Наші реготали з мопедів. Пореготали? Смішно?