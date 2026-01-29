Артиллерия 225-го ОШБ прямым попаданием 155-мм снарядов уничтожила здание с российскими штурмовиками

Попытка российских оккупантов скрытно накопить живую силу для очередного штурма закончилась для них катастрофой. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 225-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) провели успешную операцию по ликвидации вражеской группы, которая выбрала крайне неудачное место для отдыха.

Оккупанты, обремененные штурмовыми рюкзаками и большим запасом боекомплекта, решили не изнурять себя длительным переходом и спрятались в самом заметном здании на участке, надеясь на его стены.

Хронология ликвидации:

  • Ожидание: Артиллеристы дивизиона "Гром" внимательно следили за передвижениями врага и дождались момента, когда внутри здания скопилось достаточное количество живой силы.

  • Артиллерийский удар: По зданию был нанесен точный удар 155-мм калибром. Мощный взрыв превратил укрытие в ловушку для большинства захватчиков.

  • Добивание: Те остатки группы, которым удалось вырваться из руин и пройти немного дальше, были обнаружены и окончательно ликвидированы бойцами 3-го штурмового батальона 225-й ОШБ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Военные отмечают, что выбор оккупантами заметных ориентиров для накопления - это типичная ошибка, вызванная физической усталостью и отсутствием грамотного командования на местах.

"Накопление живой силы противника пошло не по плану. С штурмовым рюкзаком и БК далеко не пробежишь, поэтому они решили спрятаться в первом попавшемся здании. Это решение стало для них роковым", - отмечают в 225-м штурмовом полку.

армия РФ уничтожение артиллерия 225-й ОШП
+12
Точніше і руками б не поклав...
29.01.2026 17:26
І справа і зліва і по середині - уявляю як бігали у середині пацюки - а бігти нікуди. Дійсно боги війни.
29.01.2026 17:45
Военные отмечают, что выбор оккупантами заметных ориентиров для накопления - это типичная ошибка, вызванная физической усталостью и отсутствием грамотного командования на местах.
А ******* досі вчать москалів воювати і вказують на їх помилки. А москалі вчаться швидко. Саме цікаво, у нас реготали з мангалів, у нас реготали із доріг, які вкрити сітками, наші вчили москалів застосовувати БПЛА, наші вчили москалів робити дрони ППО... Наші реготали з мопедів. Пореготали? Смішно?
29.01.2026 17:45
Згоден! От навіщо розписувати і вказувати на кацапські недоліки?
29.01.2026 19:23
Хороша була стодола для зберігання картоплі - а тепер там "овочі" будуть гнити і весною будуть тхнути ....
29.01.2026 17:57
Це ферма була
29.01.2026 22:28
кого там розводили?
29.01.2026 22:30
Корівник чи свинарник, а може птахоферма
29.01.2026 22:32
29.01.2026 19:13
Круто.
