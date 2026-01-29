Артиллерия 225-го ОШБ прямым попаданием 155-мм снарядов уничтожила здание с российскими штурмовиками

Попытка российских оккупантов скрытно накопить живую силу для очередного штурма закончилась для них катастрофой. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 225-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) провели успешную операцию по ликвидации вражеской группы, которая выбрала крайне неудачное место для отдыха.

Оккупанты, обремененные штурмовыми рюкзаками и большим запасом боекомплекта, решили не изнурять себя длительным переходом и спрятались в самом заметном здании на участке, надеясь на его стены.

Хронология ликвидации:

Ожидание: Артиллеристы дивизиона "Гром" внимательно следили за передвижениями врага и дождались момента, когда внутри здания скопилось достаточное количество живой силы.

Артиллерийский удар: По зданию был нанесен точный удар 155-мм калибром. Мощный взрыв превратил укрытие в ловушку для большинства захватчиков.

Добивание: Те остатки группы, которым удалось вырваться из руин и пройти немного дальше, были обнаружены и окончательно ликвидированы бойцами 3-го штурмового батальона 225-й ОШБ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Военные отмечают, что выбор оккупантами заметных ориентиров для накопления - это типичная ошибка, вызванная физической усталостью и отсутствием грамотного командования на местах.

"Накопление живой силы противника пошло не по плану. С штурмовым рюкзаком и БК далеко не пробежишь, поэтому они решили спрятаться в первом попавшемся здании. Это решение стало для них роковым", - отмечают в 225-м штурмовом полку.

