Украинская артиллерия уничтожила колонну российской техники и пехоты на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну вражеской техники с пехотинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Артиллеристы 63-й бригады попали в россиянина снарядом с расстояния 12 км на Лиманском направлении. ВИДЕО

На первых кадрах записи видна российская техника, стоящая на дороге, и пехотинцы-оккупанты, бродящие по обочине. Через мгновение россиян атакуют, вероятно, боеприпасом кассетного типа, который попадает между пехотинцами. Атака продолжается серией взрывов и попаданий, а уже после этого украинский дрон пролетает над местом боя и фиксирует результат. В поле зрения камеры БПЛА попадает около десятка горящих вражеских машин.

Смотрите также: Двое оккупантов, выбежавшие из лесополосы, попадают под удар кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский артиллерист жалуется на украинский БПЛА: "Мразь #баная. Командира #бнули. 20 минут назад. Дрон-камикадзе п#зданул". ВИДЕО

Донецкая область (11573) артиллерия (685) Покровск (1049) кассетные боеприпасы (102) Покровский район (1418)
О це чудово попрацювали ЗСУ !!!
11.12.2025 10:26 Ответить
11.12.2025 10:32 Ответить
11.12.2025 10:39 Ответить
11.12.2025 10:29 Ответить
11.12.2025 10:32 Ответить
Яка прикра новина!
11.12.2025 10:38 Ответить
11.12.2025 10:39 Ответить
Хорошо палає!
Аж тепліше в хатинці стало...
11.12.2025 10:43 Ответить
Називається -Дрон і камікадзе.
11.12.2025 10:52 Ответить
Гарне відео, все лаконічно і переконливо.
11.12.2025 10:54 Ответить
Ось що значить наявність в достатній кількості далекобійних снарядів + розвідка.
Було б нормальне та своєчасне забезпечення, не було б ніяких напівоточень та повзучих просувань кацапських гнид.
11.12.2025 10:57 Ответить
11.12.2025 11:28 Ответить
Остання путь Остання путь......
11.12.2025 11:31 Ответить
 
 