Украинская артиллерия уничтожила колонну российской техники и пехоты на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну вражеской техники с пехотинцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
На первых кадрах записи видна российская техника, стоящая на дороге, и пехотинцы-оккупанты, бродящие по обочине. Через мгновение россиян атакуют, вероятно, боеприпасом кассетного типа, который попадает между пехотинцами. Атака продолжается серией взрывов и попаданий, а уже после этого украинский дрон пролетает над местом боя и фиксирует результат. В поле зрения камеры БПЛА попадает около десятка горящих вражеских машин.
Аж тепліше в хатинці стало...
Було б нормальне та своєчасне забезпечення, не було б ніяких напівоточень та повзучих просувань кацапських гнид.