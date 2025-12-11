Украинская артиллерия уничтожила колонну российской техники и пехоты на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну вражеской техники с пехотинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Артиллеристы 63-й бригады попали в россиянина снарядом с расстояния 12 км на Лиманском направлении. ВИДЕО

На первых кадрах записи видна российская техника, стоящая на дороге, и пехотинцы-оккупанты, бродящие по обочине. Через мгновение россиян атакуют, вероятно, боеприпасом кассетного типа, который попадает между пехотинцами. Атака продолжается серией взрывов и попаданий, а уже после этого украинский дрон пролетает над местом боя и фиксирует результат. В поле зрения камеры БПЛА попадает около десятка горящих вражеских машин.

Смотрите также: Двое оккупантов, выбежавшие из лесополосы, попадают под удар кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский артиллерист жалуется на украинский БПЛА: "Мразь #баная. Командира #бнули. 20 минут назад. Дрон-камикадзе п#зданул". ВИДЕО