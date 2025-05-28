Двое оккупантов, выбежавших из лесополосы, попадают под удар кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Двое оккупантов, которые выбежали из лесополосы, попали под удар украинских артиллеристов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что россияне по неизвестным причинам начинают быстро убегать со своей позиции. Через мгновение они попадают в эпицентр удара кассетного боеприпаса.

"Двое российских военных решили "героически" выбежать из посадки. Но не учли один нюанс - над ними уже кружил дрон и корректировал огонь. Украинская артиллерия не заставила ждать - точный удар кассетным боеприпасом мгновенно перебил забег оккупантов", - отмечает в комментарии автор публикации.

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