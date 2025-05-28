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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Двое оккупантов, выбежавших из лесополосы, попадают под удар кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Двое оккупантов, которые выбежали из лесополосы, попали под удар украинских артиллеристов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что россияне по неизвестным причинам начинают быстро убегать со своей позиции. Через мгновение они попадают в эпицентр удара кассетного боеприпаса.

"Двое российских военных решили "героически" выбежать из посадки. Но не учли один нюанс - над ними уже кружил дрон и корректировал огонь. Украинская артиллерия не заставила ждать - точный удар кассетным боеприпасом мгновенно перебил забег оккупантов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Кассетный боеприпас накрывает место дислокации россиян и военной техники. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) артиллерия (642) кассетные боеприпасы (95)


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"...росіяни із невідомих причин починають швидко тікати зі своєї позиції..."

Та все просто - бігли до куща посрати..
Опорожнення відбулося миттєво...
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28.05.2025 10:11 Ответить
І без знімання штанів...
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28.05.2025 10:46 Ответить
Нормально забаранили козлов...
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28.05.2025 10:36 Ответить
забагато честі на двох орків
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28.05.2025 13:01 Ответить
по-богатому.
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28.05.2025 14:16 Ответить
Ех, такий би по червоній площі на дев'яте прилетів...
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28.05.2025 15:35 Ответить
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28.05.2025 16:39 Ответить
 
 