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Двоє окупантів, які вибігли із лісосмуги, потрапляють під удар касетним боєприпасом. ВIДЕО

Двоє окупантів, які вибігли із лісосмуги, потрапили під удар українських артилеристів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що росіяни із невідомих причин починають швидко тікати зі своєї позиції. За мить, вони потрапляють в епіцентр удару касетного боєприпасу.

"Двоє російських військових вирішили "героїчно" вибігти з посадки. Але не зважили на один нюанс - над ними вже кружляв дрон і коригував вогонь. Українська артилерія не змусила чекати – точний удар касетним боєприпасом миттєво перебив забіг окупантів", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Касетний боєприпас накриває місце дислокації росіян та військової техніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) артилерія (796) касетні боєприпаси (127)


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"...росіяни із невідомих причин починають швидко тікати зі своєї позиції..."

Та все просто - бігли до куща посрати..
Опорожнення відбулося миттєво...
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28.05.2025 10:11 Відповісти
І без знімання штанів...
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28.05.2025 10:46 Відповісти
Нормально забаранили козлов...
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28.05.2025 10:36 Відповісти
забагато честі на двох орків
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28.05.2025 13:01 Відповісти
по-богатому.
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28.05.2025 14:16 Відповісти
Ех, такий би по червоній площі на дев'яте прилетів...
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28.05.2025 15:35 Відповісти
"Дискотека аварія" в касетному варіанті
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28.05.2025 16:39 Відповісти
 
 