Двоє окупантів, які вибігли із лісосмуги, потрапляють під удар касетним боєприпасом. ВIДЕО
Двоє окупантів, які вибігли із лісосмуги, потрапили під удар українських артилеристів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що росіяни із невідомих причин починають швидко тікати зі своєї позиції. За мить, вони потрапляють в епіцентр удару касетного боєприпасу.
"Двоє російських військових вирішили "героїчно" вибігти з посадки. Але не зважили на один нюанс - над ними вже кружляв дрон і коригував вогонь. Українська артилерія не змусила чекати – точний удар касетним боєприпасом миттєво перебив забіг окупантів", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Та все просто - бігли до куща посрати..
Опорожнення відбулося миттєво...