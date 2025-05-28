Двоє окупантів, які вибігли із лісосмуги, потрапляють під удар касетним боєприпасом. ВIДЕО

Двоє окупантів, які вибігли із лісосмуги, потрапили під удар українських артилеристів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що росіяни із невідомих причин починають швидко тікати зі своєї позиції. За мить, вони потрапляють в епіцентр удару касетного боєприпасу.

"Двоє російських військових вирішили "героїчно" вибігти з посадки. Але не зважили на один нюанс - над ними вже кружляв дрон і коригував вогонь. Українська артилерія не змусила чекати – точний удар касетним боєприпасом миттєво перебив забіг окупантів", - зазначає у коментарі автор публікації.

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