Касетний боєприпас накриває місце дислокації росіян та військової техніки. ВIДЕО

Українські артилеристи успішно атакували місце дислокації російських військових касетними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно дві атаки таким типом заряду.

"Удари касетними боєприпасами по місцю перебування російської живої сили та техніки у глибокому тилу", - зазначає у коментарі автор публікації.

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