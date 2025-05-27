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Касетний боєприпас накриває місце дислокації росіян та військової техніки. ВIДЕО

Українські артилеристи успішно атакували місце дислокації російських військових касетними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно дві атаки таким типом заряду.

"Удари касетними боєприпасами по місцю перебування російської живої сили та техніки у глибокому тилу", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Знищення штурмової групи із п’яти окупантів касетним боєприпасом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) артилерія (795) касетні боєприпаси (125)


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Топ коментарі
+18
Гарно але мало. Побільше б таких *********** щоб земля кипіла під рашистами
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27.05.2025 10:47
+6
Станьте, дітки, станьте в кучу,
Хаймарс чучу запіздрючить.
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27.05.2025 10:50
+6
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27.05.2025 10:52
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Гарно але мало. Побільше б таких *********** щоб земля кипіла під рашистами
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27.05.2025 10:47 Відповісти
ніхрена він не накрив, бо вже нікого не було
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27.05.2025 10:50 Відповісти
Станьте, дітки, станьте в кучу,
Хаймарс чучу запіздрючить.
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27.05.2025 10:50 Відповісти
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27.05.2025 10:52 Відповісти
чим бити? дітородним кінцем єрмака?
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27.05.2025 11:22 Відповісти
Хочу подивитись на реакцію руснявих соцмереж.
На стрічки новин.
Чи є там щось подібне до нашої реакції на такий самий удар по стрільбищу під Шосткою?
Одразу кажу: немає нічого.
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27.05.2025 11:00 Відповісти
касетки переоцінені, хіба що два-три підриви по одному й тому ж самому місцю, тоді так, щось та накриє.
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27.05.2025 11:04 Відповісти
Я чесно кажучи був в аху- від американських касетних снарядів, які детонували у формі кола, порівняно з ними, ці дійсно хоча б накривають площу.....
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27.05.2025 11:32 Відповісти
З кацапні зробили решето !
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27.05.2025 11:10 Відповісти
На самому цікавому місці (про результати) відео закінчується. Тому, дає привід для фантазування глядачів.
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27.05.2025 11:27 Відповісти
Продовження б побачити , результати ураження техніки
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27.05.2025 11:28 Відповісти
Рясно насипали 😁
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27.05.2025 14:59 Відповісти
Жодного разу не бачив щоб орки попали в центр кола ураження.
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27.05.2025 15:56 Відповісти
 
 