Касетний боєприпас накриває місце дислокації росіян та військової техніки. ВIДЕО
Українські артилеристи успішно атакували місце дислокації російських військових касетними боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно дві атаки таким типом заряду.
"Удари касетними боєприпасами по місцю перебування російської живої сили та техніки у глибокому тилу", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+18 ALEX SUROVV #593022
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+6 Yuri I #427530
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+6 MausMike
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Хаймарс чучу запіздрючить.
На стрічки новин.
Чи є там щось подібне до нашої реакції на такий самий удар по стрільбищу під Шосткою?
Одразу кажу: немає нічого.