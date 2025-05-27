Кассетный боеприпас накрывает место дислокации россиян и военной техники. ВИДЕО

Украинские артиллеристы успешно атаковали место дислокации российских военных кассетными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно две атаки таким типом заряда.

"Удары кассетными боеприпасами по месту пребывания российской живой силы и техники в глубоком тылу", - отмечает в комментарии автор публикации.

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