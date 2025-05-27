Кассетный боеприпас накрывает место дислокации россиян и военной техники. ВИДЕО
Украинские артиллеристы успешно атаковали место дислокации российских военных кассетными боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно две атаки таким типом заряда.
"Удары кассетными боеприпасами по месту пребывания российской живой силы и техники в глубоком тылу", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+13 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий27.05.2025 10:47 Ссылка
+5 MausMike
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+3 Yuri I #427530
показать весь комментарий27.05.2025 10:50 Ссылка
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Хаймарс чучу запіздрючить.
На стрічки новин.
Чи є там щось подібне до нашої реакції на такий самий удар по стрільбищу під Шосткою?
Одразу кажу: немає нічого.