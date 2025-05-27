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Новости Удары ВСУ по позициям РФ
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Кассетный боеприпас накрывает место дислокации россиян и военной техники. ВИДЕО

Украинские артиллеристы успешно атаковали место дислокации российских военных кассетными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно две атаки таким типом заряда.

"Удары кассетными боеприпасами по месту пребывания российской живой силы и техники в глубоком тылу", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Уничтожение штурмовой группы из пяти оккупантов кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) артиллерия (641) кассетные боеприпасы (94)


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Топ комментарии
+13
Гарно але мало. Побільше б таких *********** щоб земля кипіла під рашистами
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27.05.2025 10:47
+5
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27.05.2025 10:52
+3
Станьте, дітки, станьте в кучу,
Хаймарс чучу запіздрючить.
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27.05.2025 10:50
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Гарно але мало. Побільше б таких *********** щоб земля кипіла під рашистами
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27.05.2025 10:47 Ответить
ніхрена він не накрив, бо вже нікого не було
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27.05.2025 10:50 Ответить
Станьте, дітки, станьте в кучу,
Хаймарс чучу запіздрючить.
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27.05.2025 10:50 Ответить
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27.05.2025 10:52 Ответить
чим бити? дітородним кінцем єрмака?
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27.05.2025 11:22 Ответить
Хочу подивитись на реакцію руснявих соцмереж.
На стрічки новин.
Чи є там щось подібне до нашої реакції на такий самий удар по стрільбищу під Шосткою?
Одразу кажу: немає нічого.
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27.05.2025 11:00 Ответить
касетки переоцінені, хіба що два-три підриви по одному й тому ж самому місцю, тоді так, щось та накриє.
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27.05.2025 11:04 Ответить
Я чесно кажучи був в аху- від американських касетних снарядів, які детонували у формі кола, порівняно з ними, ці дійсно хоча б накривають площу.....
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27.05.2025 11:32 Ответить
З кацапні зробили решето !
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27.05.2025 11:10 Ответить
На самому цікавому місці (про результати) відео закінчується. Тому, дає привід для фантазування глядачів.
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27.05.2025 11:27 Ответить
Продовження б побачити , результати ураження техніки
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27.05.2025 11:28 Ответить
 
 